Фелипе Мело о словах в адрес Винисиуса: «Жена Престианни изменила ему с чернокожим, должно быть»
Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказался об инциденте между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.
Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что Престианни назвал его «обезьяной» в ходе матча команд (1:0) в Лиге чемпионов.
Мело заявил, что бразилец «абсолютно ничего не сделал».
«Огонь по расистам. Если вы защищаете расистов, огонь и по вам», – написал Мело в социальных сетях.
Сообщение экс-футболиста быстро распространилось, вызвав негативную реакцию.
«Его [Престианни] жена, должно быть, изменила ему с чернокожим», – отреагировал на это Мело в видео на своей странице.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Если продлить логику дальше, то жена Мело изменила ему с расистом.