Фелипе Мело о словах в адрес Винисиуса: «Жена Престианни изменила ему с чернокожим, должно быть»

Мело об оскорблении Винисиуса: жена Престианни изменила ему с чернокожим, может.

Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказался об инциденте между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни .

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что Престианни назвал его «обезьяной» в ходе матча команд (1:0) в Лиге чемпионов.

Мело заявил, что бразилец «абсолютно ничего не сделал».

«Огонь по расистам. Если вы защищаете расистов, огонь и по вам», – написал Мело в социальных сетях.

Сообщение экс-футболиста быстро распространилось, вызвав негативную реакцию.

«Его [Престианни] жена, должно быть, изменила ему с чернокожим», – отреагировал на это Мело в видео на своей странице.