  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фелипе Мело о словах в адрес Винисиуса: «Жена Престианни изменила ему с чернокожим, должно быть»
64

Фелипе Мело о словах в адрес Винисиуса: «Жена Престианни изменила ему с чернокожим, должно быть»

Мело об оскорблении Винисиуса: жена Престианни изменила ему с чернокожим, может.

Экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказался об инциденте между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что Престианни назвал его «обезьяной» в ходе матча команд (1:0) в Лиге чемпионов.

Мело заявил, что бразилец «абсолютно ничего не сделал».

«Огонь по расистам. Если вы защищаете расистов, огонь и по вам», – написал Мело в социальных сетях.

Сообщение экс-футболиста быстро распространилось, вызвав негативную реакцию.

«Его [Престианни] жена, должно быть, изменила ему с чернокожим», – отреагировал на это Мело в видео на своей странице.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoБенфика
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
logoДжанлука Престианни
дискриминация
соцсети
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФелипе Мело
девушки и спорт
logoСборная Бразилии по футболу
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Оскорблять жену Престиани можно, а Винни нельзя. Вся суть этих дикарей.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Оскорблять жену Престиани можно, а Винни нельзя. Вся суть этих дикарей.
Ну она ж не чёр…ой, то есть правильного оттенка кожи, значит, можно😎
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Оскорблять жену Престиани можно, а Винни нельзя. Вся суть этих дикарей.
Комментарий скрыт
«Его [Престианни] жена, должно быть, изменила ему с чернокожим мужчиной», – отреагировал на это Мело в видео на своей странице.

Если продлить логику дальше, то жена Мело изменила ему с расистом.
Ответ Дмитрий Рабко
«Его [Престианни] жена, должно быть, изменила ему с чернокожим мужчиной», – отреагировал на это Мело в видео на своей странице. Если продлить логику дальше, то жена Мело изменила ему с расистом.
Комментарий скрыт
Ответ NIКITA
Комментарий скрыт
А твоя с Дмитрий Рабко
С обезьяной тогда уж
Ответ Жан Вальжан
С обезьяной тогда уж
пахахахахха
Ответ Michael Ballack
пахахахахха
Пхахаха😂😂😂😂 в голос просто
Мело конченый урод. Я бы на месте Престиани поехал куда он живет и набил ему морду. Все забывают,что нет ни единого доказательства,что аргентинец сказал что то расистское. Все обвинения это тупо предположения. Презумпция невиновности у фанатов Реала и медиа не работает. Зато жену оскорблять можно просто так,интересно почему из всех негров Реала на расизм постоянно жалуетс Винисиус? Почему нет новостей про оскорбление:Мбаппе,Беллингема,Тчуамени?
Ответ КобеКириленко
Мело конченый урод. Я бы на месте Престиани поехал куда он живет и набил ему морду. Все забывают,что нет ни единого доказательства,что аргентинец сказал что то расистское. Все обвинения это тупо предположения. Презумпция невиновности у фанатов Реала и медиа не работает. Зато жену оскорблять можно просто так,интересно почему из всех негров Реала на расизм постоянно жалуетс Винисиус? Почему нет новостей про оскорбление:Мбаппе,Беллингема,Тчуамени?
Комментарий скрыт
Ответ КобеКириленко
Мело конченый урод. Я бы на месте Престиани поехал куда он живет и набил ему морду. Все забывают,что нет ни единого доказательства,что аргентинец сказал что то расистское. Все обвинения это тупо предположения. Презумпция невиновности у фанатов Реала и медиа не работает. Зато жену оскорблять можно просто так,интересно почему из всех негров Реала на расизм постоянно жалуетс Винисиус? Почему нет новостей про оскорбление:Мбаппе,Беллингема,Тчуамени?
А вы сами как думаете почему?
Ну по сравнению с этим Винисиус не прям дно, будем объективны
Ответ Верховный Лорд
Ну по сравнению с этим Винисиус не прям дно, будем объективны
Это что за огонь по своим? Ты и жену бы продал за плюсики?
Бразильцы, собственно, на своем уровне и находятся, природу дикарей не обманешь, жесть, взрослый дядя Фелипе, е мае, хотел заступиться за бразильца, а утопил себя 🤦‍♂️
Какое все это дно
А вот это уже перебор. И прям явный перебор. За это можно и жизни лишится. Плюс за это можно и в суд падать за оскорбления
Ответ mr.salah89
А вот это уже перебор. И прям явный перебор. За это можно и жизни лишится. Плюс за это можно и в суд падать за оскорбления
Где оскорбления то?
То есть это так работает? Презумпции невиновности нет и можно хоть про жену, хоть про детей говорить? Офигеть.
о, гомосексуальный партнёр винисиуса решил высказаться
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Престианни об инциденте с Винисиусом: «Если я якобы оскорбил его, почему никто не отреагировал? Все знают, что футболисты прикрывают рот футболкой, когда говорят – не нужно ничего выдумывать»
18 февраля, 10:56
Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»
18 февраля, 10:01
Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»
18 февраля, 09:39
Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
18 февраля, 08:27
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
6 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
7 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
26 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
только чтоLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
41 минуту назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
43 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
55 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
9 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
16 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем