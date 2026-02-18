  • Спортс
  Фердинанд о Винисиусе и Престианни: «Когда такие крысы говорят расистские вещи, их нужно наказывать, а не защищать. Не согласен, что Вини сам виноват, празднования – часть футбола»
66

Фердинанд о Винисиусе и Престианни: «Когда такие крысы говорят расистские вещи, их нужно наказывать, а не защищать. Не согласен, что Вини сам виноват, празднования – часть футбола»

Фердинанд о Винисиусе и Престианни: не понимаю, как можно оправдывать расизм.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд осудил критику в адрес Винисиуса Жуниора на фоне расистского скандала в матче «Бенфика» – «Реал».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«[Люди говорят:] «Это вина Виниcиуса. Ему не стоило так праздновать. Он сам навлек на себя это. Не могу поверить, что он так празднует, он не должен этого делать, вот почему люди говорят о нем. Поэтому с ним так обращаются, поэтому его не любят». Да ладно... Как мы можем все еще сидеть здесь и говорить о расизме, когда люди пытаются оправдать расистские высказывания?

«Это вина Вини. Если бы Вини этого не сделал, парень бы так не сказал», – я не согласен с этим, это неприемлемо. Футбол называют красивой игрой, но подобный бред – это огромный шаг назад. Властям нужно быть более решительными в этих вопросах.

Я не понимаю, как можно пытаться оправдывать чье-то плохое поведение, невежество, глупость. Только потому, что кто-то забил невероятный, эффектный гол и отпраздновал его. Празднования – это часть игры. Если во время празднования они станут говорить, что нельзя так делать, потому что получишь желтую карточку... Нам зачастую нравится смотреть, как кто-то дергает себя за футболку и говорит: «Я это сделал». Они мечтали об этом, [мечтали] праздновать для болельщиков.

Это невероятно. Это безумие. Как такое возможно, что игроки празднуют, а люди думают, что им не следует этого делать? Переусердствовать – это нормально, это праздник. Где мы сейчас находимся? Когда такие крысы – да, именно крысы – говорят такие расистские вещи, именно их следует призывать к ответу, наказывать, а не защищать. Почему мы их защищаем? Особенно когда Мбаппе говорит: «Я слышал это».

Почему он прикрывал рот рукой? Обычно рот прикрывают, когда есть что скрывать. Если вы хотите сказать: «Винисиус, хватит вести себя как идиот», – вы не будете прикрывать рот… Это отвратительно. Есть отличный игрок, который забил и расстроил стадион, да, но люди сказали «вау», – и все это было испорчено поведением одного глупого человека», – сказал Фердинанд.

Анна Сунцова
A Bola
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обзывать крысой можно,а обезьяной нельзя , ждём заявление крыс об ущемлении
Ответ Сергей Пацаваца
Обзывать крысой можно,а обезьяной нельзя , ждём заявление крыс об ущемлении
Вообще-то Фердинанд ущемил учителя Мбаппе
Такое ощущение, что Винисиус единственный в мире чернокожий.
Ответ ТТД Бубнова
Такое ощущение, что Винисиус единственный в мире чернокожий.
Комментарий скрыт
Ответ ТТД Бубнова
Такое ощущение, что Винисиус единственный в мире чернокожий.
Комментарий скрыт
А если после расследования окажется, что Винисиус и Мбаппе соврали? Что тогда? Извинения стоит ждать от экспертов?
Ответ Charles Leclerc 2026
А если после расследования окажется, что Винисиус и Мбаппе соврали? Что тогда? Извинения стоит ждать от экспертов?
Будет что-то вроде "слова были сказаны под воздействием бразильского мошенника".
Ответ Charles Leclerc 2026
А если после расследования окажется, что Винисиус и Мбаппе соврали? Что тогда? Извинения стоит ждать от экспертов?
Да никто ничего не соврал. Этот арг сделал умышленно. Не удивлюсь, если Моур настроил их на провокации. Хотя там Отаменди и другие арги - вряд ли их надо настраивать. Зачем поднял футболку Престиани? Он тупо увидел, что у Винисиуса желтая и он завелся и хотел на ровно месте залепить ему и красную своей провокацией, надеясь на потасовку.

Эти ребята в футболе не первый год. Они прекрасно знают, что делают
Без суда и следствия заклеймили расистом. Поток в новостях от всех, или доказано на слезках Винисиуса.
Ответ Aggrrist
Без суда и следствия заклеймили расистом. Поток в новостях от всех, или доказано на слезках Винисиуса.
Забавно)) это вас так впечатлило интервью Престиани? Малолетний балбес понял, чем для его карьеры это все грозит и теперь находу выдумывает))
Все после празднования вернулись к центру поля, Вини показывал номер на футболке, Престианни откуда-то пришёл к нему, прикрыл рот и...ничего плохо не сказал, да?)) логика местных такая? Причём арг ещё и к флажку первый подбегал к Вини

А с празднованием - посвистели, покидались трибуны - Вини нормально отреагировал. Проблема только в расисте Престиани. Можно не любить Винисиуса, но так покрывать арга-гопника, как это делают на спортс - странно
Особенно, когда Фермин и Гави, кричащие фанатам Мадрида с***те и валите домой - эт "да они ещё подростки, ничего страшного", танцы других - тоже норма, Лео с футболкой перед болелами Мадрида тож ок, а как Вини - так кошмар, вызывайте полицию))
Ответ King_X
Забавно)) это вас так впечатлило интервью Престиани? Малолетний балбес понял, чем для его карьеры это все грозит и теперь находу выдумывает)) Все после празднования вернулись к центру поля, Вини показывал номер на футболке, Престианни откуда-то пришёл к нему, прикрыл рот и...ничего плохо не сказал, да?)) логика местных такая? Причём арг ещё и к флажку первый подбегал к Вини А с празднованием - посвистели, покидались трибуны - Вини нормально отреагировал. Проблема только в расисте Престиани. Можно не любить Винисиуса, но так покрывать арга-гопника, как это делают на спортс - странно Особенно, когда Фермин и Гави, кричащие фанатам Мадрида с***те и валите домой - эт "да они ещё подростки, ничего страшного", танцы других - тоже норма, Лео с футболкой перед болелами Мадрида тож ок, а как Вини - так кошмар, вызывайте полицию))
ты прям никогда не видел, что рот закрывают футболисты?
и прям все они были расистами?
Уникальный все же винисиус человек. У Реала 2/3 состава черных, а "расизму" подвергается только он, причем регулярно. Чем же это объяснить, знатоки?
Ответ feanor
Уникальный все же винисиус человек. У Реала 2/3 состава черных, а "расизму" подвергается только он, причем регулярно. Чем же это объяснить, знатоки?
Комментарий скрыт
Ответ BananaMantana
Комментарий скрыт
Мбаппе не отличается голами и яркой игрой? Или он недостаточно черный, чтобы "расисты" его третировали?
Обезьяной нельзя, а крысой публично можно?!
Ответ 3a_3eHuT
Обезьяной нельзя, а крысой публично можно?!
За козла ответишь...
Значит Престианни нельзя называть Винициуса приматом!
А вот Фердинанд может во всеуслышание обозвать Престианни крысой.
Кого этот "блондин" из себя корчит?
то есть крысой человека нормально называть если ты негр?
Престианни нужно заяву накатать за клевету)😬
Ответ Azykbaev Zhanar
Престианни нужно заяву накатать за клевету)😬
Комментарий удален модератором
Ответ Messi GOAT
Комментарий удален модератором
Или перед болельщиками, подбежит также к угловому флажку с гербом Реала и продемонстрирует половой акт. Посмотрим как после этого фанаты заговорят. Все плохие, один Вини Д’Артаньян.
