Фердинанд о Винисиусе и Престианни: «Когда такие крысы говорят расистские вещи, их нужно наказывать, а не защищать. Не согласен, что Вини сам виноват, празднования – часть футбола»

Фердинанд о Винисиусе и Престианни: не понимаю, как можно оправдывать расизм.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд осудил критику в адрес Винисиуса Жуниора на фоне расистского скандала в матче «Бенфика » – «Реал».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал » одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«[Люди говорят:] «Это вина Виниcиуса. Ему не стоило так праздновать. Он сам навлек на себя это. Не могу поверить, что он так празднует, он не должен этого делать, вот почему люди говорят о нем. Поэтому с ним так обращаются, поэтому его не любят». Да ладно... Как мы можем все еще сидеть здесь и говорить о расизме, когда люди пытаются оправдать расистские высказывания?

«Это вина Вини. Если бы Вини этого не сделал, парень бы так не сказал», – я не согласен с этим, это неприемлемо. Футбол называют красивой игрой, но подобный бред – это огромный шаг назад. Властям нужно быть более решительными в этих вопросах.

Я не понимаю, как можно пытаться оправдывать чье-то плохое поведение, невежество, глупость. Только потому, что кто-то забил невероятный, эффектный гол и отпраздновал его. Празднования – это часть игры. Если во время празднования они станут говорить, что нельзя так делать, потому что получишь желтую карточку... Нам зачастую нравится смотреть, как кто-то дергает себя за футболку и говорит: «Я это сделал». Они мечтали об этом, [мечтали] праздновать для болельщиков.

Это невероятно. Это безумие. Как такое возможно, что игроки празднуют, а люди думают, что им не следует этого делать? Переусердствовать – это нормально, это праздник. Где мы сейчас находимся? Когда такие крысы – да, именно крысы – говорят такие расистские вещи, именно их следует призывать к ответу, наказывать, а не защищать. Почему мы их защищаем? Особенно когда Мбаппе говорит: «Я слышал это».

Почему он прикрывал рот рукой? Обычно рот прикрывают, когда есть что скрывать. Если вы хотите сказать: «Винисиус, хватит вести себя как идиот», – вы не будете прикрывать рот… Это отвратительно. Есть отличный игрок, который забил и расстроил стадион, да, но люди сказали «вау», – и все это было испорчено поведением одного глупого человека», – сказал Фердинанд.