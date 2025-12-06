Антони забил «Барсе» на 6-й минуте. Отметил гол тремя разными празднованиями

В рамках 15-го тура Ла Лиги «Барселона» отправилась в гости к «Бетису». Перед матчем Антони, главная звезда «бетикоса», болтал с соперниками.

Перекинулся парой слов с соотечественником.

А когда команды уже выходил из подтрибунки на поле, подскочил за объятиями к Рэшфорду. Бразилец летом с «Ман Юнайтед» попрощался окончательно, а права на Маркуса до сих пор принадлежат «красным дьяволам».

Встреча экс-одноклубников получилась теплой.

Уже на 6-й минуте матча Антони открыл счет: отправил мяч в сетку с линии вратарской. У вингера теперь 4+3 по «гол+пас» в семи последних матчах.

После взятия ворот Антони устроил концерт: тремя разными празднованиями отметил гол. Сперва по классике указал на шею.

Затем станцевал.

И еще одно празднование, теперь с партнером.

Фанаты «Барсы» уже шутят: «Как мы докатились до того, что человек, который полгода назад был мемом, три раза отметил один гол в наши ворота?»

Так ярко Антони праздновал зря, после его гола с «Бетисом» случился Ферран Торрес. Испанец оформил хет-трик за 29 минут, четвертый гол каталонцев в первом тайме числится за авторством Руни Бардагжи.