Гласнер об 1:2 с «Мэкклсфилдом»: «Пэлас» сыграл некачественно. Для таких матчей не нужны тактика и тренер. Нужно просто показать, на что вы способны, и проявить гордость»

Гласнер об 1:2 с «Мэкклсфилдом»: «Пэлас» сыграл некачественно.

Тренер «Кристал Пэлас » Оливер Гласнер оценил поражение от «Мэкклсфилда » (1:2) в 3-м раунде Кубка Англии.

«Поздравляем «Мэкклсфилд» с победой. Сегодня мы сыграли некачественно, и я не увидел, чтобы кто-то мог обыграть один в один. Мы пропустили после стандартов, проиграв борьбу в воздухе.

Если вы не можете создать явные моменты, это говорит о недостатке мастерства, что мы сегодня и продемонстрировали. Мы заслужили поражение».

Об ожиданиях после замен в перерыве

«Качество. От всех [игроков]. Честно говоря, у меня нет объяснений тому, что я сегодня увидел, и мы можем искать оправдания, но для таких матчей не нужны тактика и тренер. Поэтому, думаю, если вы просто покажете, на что способны, и проявите гордость, то сыграете по-другому», – сказал Гласнер.