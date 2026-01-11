Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях

Стартовал 3-й раунд Кубка Англии.
В Англии проходят матчи 3-го раунда Кубка страны. В пятницу «Рексхэм» актера Райана Рейнольдса обыграл «Ноттингем Форест» (3:3, 4:3 по пенальти).
В субботу «Манчестер Сити» нанес крупное поражение «Эксетеру» (10:1), «Ньюкасл» прошел «Борнмут» по пенальти, «Тоттенхэм» вылетел от «Астон Виллы» (1:2), «Челси» на выезде разобрался с «Чарльтоном» (5:1).
В воскресенье «Арсенал» в гостях разгромил «Портсмут» (4:1), «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон».
«Ливерпуль» и «Барнсли» сыграют на «Энфилде» в понедельник.
Кубок Англии
3-й раунд
Дерби Каунти
Виделль-Сеттерстрем, Форсит, Батт, Ланго, Уорд, Кларк, Тэйлор, Трэвис, Фрауло, Бреретон, Сальвесен
Запасные: О`Доннелл, Вайманн, Брюстер, Элдер, Адамс, Нелсон, Озо, Имз, Агьеманг
Лидс:
Дарлоу, Ампаду, Бийол, Борнаув, Пиру, Груев, Танака, Харрисон, Ньонто, Окафор, Нмеча
Запасные: Лукас Перри, Штах, Калверт-Льюин, Байрэм, Джастин, Стрейк, Лонгстафф, Ааронсон, Чамберс
Портсмут
Берсик, Суонсон, Шонесси, Пул, Девлин, Ле Ру, Доззелл, Блэр, Чаплин, Сегечич, Бишоп
Запасные: Огилви, Пэк, Свифт, Кирк, Уильямс, Боват, Фаррелл, Киллип, Уме
Арсенал:
Аррисабалага, Льюис-Скелли, Габриэл, Нергор, Уайт, Эзе, Мерино, Нванери, Мартинелли, Габриэл Жезус, Мадуэке
Запасные: Райя, Дьокереш, Тимбер, Салмон, Эдегор, Субименди, Райс, Сака, Хавертц
Норвич
Гримшоу, Крайзин, Кордоба, Макконвил, Стэйси, Райт, Маттссон, Слиман, Квистгорден, Юрасек, Макама
Запасные: Маркондес, Мандл-Смит, Махово, Фишер, Гиббс, Медич, Спринджетт, Швартау, Ковачевич
Уолсолл:
Робертс, Weir, Флинт, Фаркуарсон, Харпер, Лэйкин, Комли, Jamie Ryan Jellis, Barrett, Кану, Пресли
Запасные: Browne, Хорнби, Пэттисон, Clarke, Уоррингтон, Ричардс, Мэтт, Хэнкок, Адома
Шеффилд Юнайтед
А. Дэвис, Берроуз, Ми, Макгиннесс, Хувер, Хамер, Сумаре, Арбластер, Чонг, Кэмпбелл, Ингз
Запасные: Т. Дэвис, Ридевалд, Факсон, Серики, Кэннон, Маккаллум, Брукс, Бэмфорд, Биндон
Мэнсфилд:
Робертс, Карджилл, Суини, Ошиладжа, Блэйк-Трэйси, Рид, Макдоннелл, Эйкинс, Морайя-Уэлш, Эванс, Оутс
Запасные: Owen John Mason, Льюис, Болтон, Адебойеджо, Oliver Irow, Хьюитт, Расселл, Маклафлин, Дуайер
Серия пенальти Счет в серии пенальти 4 - 4
Грант
Счет в серии: 4 : 4
Берджесс
Счет в серии: 4 : 3
Стайлз
Счет в серии: 3 : 3
Гэлбрейт
Счет в серии: 3 : 2
Прайс
Счет в серии: 2 : 2
Фултон
Счет в серии: 2 : 1
Хеггебе
Счет в серии: 1 : 1
Кабанго
Счет в серии: 1 : 0
Суонси
Фишер, Таймон, Кейси, Кабанго, Гэлбрейт, Стаменич, Чжи Сун, Виделль, Франку, Роналд, Випотник
Запасные: Берджесс, Фарман, Ки, Уорд, Фултон, Ялькуйе, Купер, Уэльс, Инусса
Вест Бромвич:
Гриффитс, Тэйлор, Мифем, Белик, Гилкрист, Стайлз, Диаките, Прайс, Джонстон, Дике, Маджа
Запасные: Кэмпбелл, Уитуэлл, Хеггебе, Уайлдсмит, Илинг-Джуниор, Босток, Филлипс, Уоллес, Грант
Серия пенальти Счет в серии пенальти 2 - 2
Маклафлин
Счет в серии: 2 : 2
Макберни
Счет в серии: 2 : 1
Гарднер-Хикман
Счет в серии: 1 : 1
Джозеф
Счет в серии: 1 : 0
Бараджи
Счет в серии: 0 : 0
Охаси
Счет в серии: 0 : 0
Халл
Филлипс, Койл, Хьюз, Фамево, Драме, Хаджиахметович, Палмер, Миллар, Джаби, Ндала, Макберни
Запасные: Маккарти, Слейтер, Паркер, Иган, Джейкоб, Джозеф, Пандур, Акинтола
Блэкберн:
Тот, Кэшин, О''Риордан, Атчесон, Пауэлл, де Нев, Монтгомери, Гарднер-Хикман, Миллер, Дламини, Хенрикссон
Запасные: Бараджи, Пратт, Доэрти, Тайджон, Охаси, Михальски, Пикеринг, Юри Рибейру, Маклафлин
Вест Хэм
Хермансен, Килмен, Мавропанос, Тодибо, Майерс, Поттс, Магасса, Уан-Биссака, Саммервилл, Кастельянос, Боуэн
Запасные: Соучек, Скарлз, Ирвинг, Канте, Пабло, Finlay Jacob Herrick, Уокер-Питерс, Голамбекис, Гидо Родригес
КПР:
Уолш, Норрингтон-Дэвис, Кук, Данн, Мбенге, Сайто, Мадсен, Хэйден, Дембеле, Колли, Коне
Запасные: Адамсон, Мендес, Хэймер, Акиндилени, Морган, Бенни, Смит, Смит, Филд
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Доргу, Мартинес, Йоро, Диогу Далот, Майну, Угарте, Бруну Фернандеш, Маунт, Матеус Кунья, Шешко
Запасные: Каземиро, Магуайр, Лейси, Хевен, Флетчер, Флетчер, Зиркзе, Байындыр, Маласиа
Брайтон:
Стил, Кадыоглу, Боскальи, Коппола, Велтман, Гросс, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер, Груда, Уэлбек
Запасные: ван Хекке, Айяри, Уотсон, Таскер, Митома, Костулас, Вербрюгген, Данк, Хауэлл
Престон
Иверсен, Гибсон, Линдси, Стори, Смолл, Томпсон, Маккэнн, Валентин, Фрекьер-Йенсен, Джеббисон, Доббин
Запасные: Хьюз, Уайтмен, Кин, Поттс, Смит, Осмайич, Оффиа, Дивайн, Уолтон
Уиган:
Тикл, Фокс, Каррагер, Эймсон, Райт, Harrison Bettoni, Хунгбо, Смит, Уир, Борджес, Костелло
Запасные: Adam Moseley, Сейвин, Llyton Chapman, Макманаман, Франсуа, Tobias Brenan, Сайди, Maleace Kobby Afriyie Asamoah, Сессеньон
Порт Вейл
Госи, Джонсон, Хамфрис, Хенеган, Кларк, Шипли, Уэйн, Байерс, Холл, Стокли, Коул
Запасные: Джон, Кроусдейл, Эймос, Хедли, Rhys Walters, Браун, Paton, Фаал, Ben James Lomax
Флитвуд Таун:
Хэррингтон, Медли, Conor Haughey, Малларки, Neal, Бондз, Дэвис, Хелм, Эннис, William James Davies, Маккэнн
Запасные: Liam Roberts, Верчью, Owen Nicholas Devonport, Руни, Эванс, Kayden Hughes, Линч, George William Morrison, Crispin McLean
Завершен Счет в серии пенальти 3 - 4