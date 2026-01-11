  • Спортс
  Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях

Стартовал 3-й раунд Кубка Англии.

В Англии проходят матчи 3-го раунда Кубка страны. В пятницу «Рексхэм» актера Райана Рейнольдса обыграл «Ноттингем Форест» (3:3, 4:3 по пенальти). 

В субботу «Манчестер Сити» нанес крупное поражение «Эксетеру» (10:1), «Ньюкасл» прошел «Борнмут» по пенальти, «Тоттенхэм» вылетел от «Астон Виллы» (1:2), «Челси» на выезде разобрался с «Чарльтоном» (5:1). 

В воскресенье «Арсенал» в гостях разгромил «Портсмут» (4:1), «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон». 

«Ливерпуль» и «Барнсли» сыграют на «Энфилде» в понедельник. 

Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 12:00, Прайд Парк
Дерби Каунти
Завершен
1 - 3
Лидс
Матч окончен
90’
+3’
  Джастин
90’
+2’
Харрисон
89’
Окафор   Ааронсон
89’
Пиру   Штах
86’
Ньонто   Байрэм
Сальвесен   Агьеманг
73’
73’
Груев   Лонгстафф
Кларк   Имз
73’
Тэйлор   Брюстер
63’
Трэвис   Озо
63’
59’
  Танака
55’
  Ньонто
46’
Борнаув   Джастин
Фрауло   Адамс
46’
2тайм
Перерыв
  Бреретон
35’
33’
Пиру
Фрауло
18’
Дерби Каунти
Виделль-Сеттерстрем, Форсит, Батт, Ланго, Уорд, Кларк, Тэйлор, Трэвис, Фрауло, Бреретон, Сальвесен
Запасные: О`Доннелл, Вайманн, Брюстер, Элдер, Адамс, Нелсон, Озо, Имз, Агьеманг
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Ампаду, Бийол, Борнаув, Пиру, Груев, Танака, Харрисон, Ньонто, Окафор, Нмеча
Запасные: Лукас Перри, Штах, Калверт-Льюин, Байрэм, Джастин, Стрейк, Лонгстафф, Ааронсон, Чамберс
Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 14:00, Фраттон Парк
Портсмут
Завершен
1 - 4
Арсенал
Матч окончен
82’
Мартинелли   Субименди
76’
Габриэл   Салмон
Суонсон   Уильямс
73’
Сегечич   Свифт
73’
72’
  Мартинелли
69’
Уайт   Тимбер
69’
Нванери   Эдегор
69’
Габриэл Жезус   Хавертц
68’
Уайт
Шонесси   Огилви
62’
Ле Ру   Пэк
62’
Ле Ру
55’
51’
  Мартинелли
2тайм
Перерыв
45’
Льюис-Скелли
43’
Мадуэке
Блэр   Уме
40’
25’
  Мартинелли
8’
  Доззелл
  Бишоп
3’
Портсмут
Берсик, Суонсон, Шонесси, Пул, Девлин, Ле Ру, Доззелл, Блэр, Чаплин, Сегечич, Бишоп
Запасные: Огилви, Пэк, Свифт, Кирк, Уильямс, Боват, Фаррелл, Киллип, Уме
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Льюис-Скелли, Габриэл, Нергор, Уайт, Эзе, Мерино, Нванери, Мартинелли, Габриэл Жезус, Мадуэке
Запасные: Райя, Дьокереш, Тимбер, Салмон, Эдегор, Субименди, Райс, Сака, Хавертц
Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 14:30, Карроу Роуд
Норвич
Завершен
5 - 1
Уолсолл
Матч окончен
  Спринджетт
90’
+2’
Райт   Гиббс
85’
Слиман   Мандл-Смит
75’
Юрасек   Спринджетт
75’
72’
Кану   Мэтт
72’
Jamie Ryan Jellis   Пэттисон
67’
  Clarke
Макконвил   Медич
59’
Макама   Швартау
59’
  Макама
55’
55’
Фаркуарсон   Browne
  Макама
48’
46’
Пресли   Адома
46’
Комли   Clarke
2тайм
Перерыв
  Макама
24’
  Юрасек
15’
Норвич
Гримшоу, Крайзин, Кордоба, Макконвил, Стэйси, Райт, Маттссон, Слиман, Квистгорден, Юрасек, Макама
Запасные: Маркондес, Мандл-Смит, Махово, Фишер, Гиббс, Медич, Спринджетт, Швартау, Ковачевич
1тайм
Уолсолл:
Робертс, Weir, Флинт, Фаркуарсон, Харпер, Лэйкин, Комли, Jamie Ryan Jellis, Barrett, Кану, Пресли
Запасные: Browne, Хорнби, Пэттисон, Clarke, Уоррингтон, Ричардс, Мэтт, Хэнкок, Адома
Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 14:30, Брэмолл Лейн
Шеффилд Юнайтед
Завершен
3 - 4
Мэнсфилд
Матч окончен
89’
Ошиладжа
84’
Эванс   Маклафлин
Арбластер   Ридевалд
84’
76’
Оутс   Адебойеджо
76’
Морайя-Уэлш   Расселл
76’
Макдоннелл   Льюис
Кэмпбелл
73’
Сумаре   Т. Дэвис
70’
  Морайя-Уэлш
65’
  Бэмфорд
61’
57’
  Оутс
Чонг   Брукс
57’
Хувер   Серики
57’
Ингз   Бэмфорд
56’
Сумаре
54’
50’
  Эйкинс
2тайм
Перерыв
44’
  Рид
  Хамер
20’
13’
  Рид
Шеффилд Юнайтед
А. Дэвис, Берроуз, Ми, Макгиннесс, Хувер, Хамер, Сумаре, Арбластер, Чонг, Кэмпбелл, Ингз
Запасные: Т. Дэвис, Ридевалд, Факсон, Серики, Кэннон, Маккаллум, Брукс, Бэмфорд, Биндон
1тайм
Мэнсфилд:
Робертс, Карджилл, Суини, Ошиладжа, Блэйк-Трэйси, Рид, Макдоннелл, Эйкинс, Морайя-Уэлш, Эванс, Оутс
Запасные: Owen John Mason, Льюис, Болтон, Адебойеджо, Oliver Irow, Хьюитт, Расселл, Маклафлин, Дуайер
Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 14:30, Либерти Стэдиум
Суонси
Серия пенальти
2 - 2
0′
Счет в серии пенальти 4 - 4
Вест Бромвич
Грант
Счет в серии: 4 : 4
Берджесс
Счет в серии: 4 : 3
Стайлз
Счет в серии: 3 : 3
Гэлбрейт
Счет в серии: 3 : 2
Прайс
Счет в серии: 2 : 2
Фултон
Счет в серии: 2 : 1
Хеггебе
Счет в серии: 1 : 1
Кабанго
Счет в серии: 1 : 0
Пен
Перерыв
  Инусса
112’
108’
  Уоллес
Роналд   Ки
107’
2 доптайм
Перерыв
105’
+6’
Джонстон   Грант
105’
+5’
Белик   Филлипс
Випотник   Уэльс
105’
+1’
100’
Уитуэлл   Уоллес
96’
Мифем
1 доптайм
Перерыв
89’
Диаките   Уитуэлл
Чжи Сун   Инусса
83’
Виделль   Ялькуйе
83’
Стаменич   Фултон
82’
77’
Маджа   Хеггебе
77’
Гилкрист   Кэмпбелл
Стаменич
72’
69’
Джонстон
Франку   Уорд
61’
Кейси   Берджесс
61’
60’
Дике   Босток
55’
Тэйлор
53’
  Маджа
  Чжи Сун
48’
2тайм
Перерыв
Суонси
Фишер, Таймон, Кейси, Кабанго, Гэлбрейт, Стаменич, Чжи Сун, Виделль, Франку, Роналд, Випотник
Запасные: Берджесс, Фарман, Ки, Уорд, Фултон, Ялькуйе, Купер, Уэльс, Инусса
1тайм
Вест Бромвич:
Гриффитс, Тэйлор, Мифем, Белик, Гилкрист, Стайлз, Диаките, Прайс, Джонстон, Дике, Маджа
Запасные: Кэмпбелл, Уитуэлл, Хеггебе, Уайлдсмит, Илинг-Джуниор, Босток, Филлипс, Уоллес, Грант
Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 14:30, Кей Си Стэдиум
Халл
Серия пенальти
0 - 0
0′
Счет в серии пенальти 2 - 2
Блэкберн
Маклафлин
Счет в серии: 2 : 2
Макберни
Счет в серии: 2 : 1
Гарднер-Хикман
Счет в серии: 1 : 1
Джозеф
Счет в серии: 1 : 0
Бараджи
Счет в серии: 0 : 0
Койл
Счет в серии: 0 : 0
Охаси
Счет в серии: 0 : 0
Пен
Перерыв
119’
Гарднер-Хикман
Слейтер
116’
Драме   Джейкоб
111’
2 доптайм
Перерыв
Фамево   Иган
105’
1 доптайм
Перерыв
Миллар   Маккарти
90’
+4’
90’
О''Риордан   Пратт
Палмер   Джозеф
82’
Ндала   Акинтола
82’
Драме
76’
75’
Кэшин   Маклафлин
74’
де Нев   Юри Рибейру
Макберни
74’
69’
Пауэлл   Охаси
69’
Дламини   Доэрти
55’
Монтгомери   Бараджи
47’
О''Риордан
2тайм
Перерыв
Фамево
45’
31’
Пауэлл
Джаби   Слейтер
11’
Халл
Филлипс, Койл, Хьюз, Фамево, Драме, Хаджиахметович, Палмер, Миллар, Джаби, Ндала, Макберни
Запасные: Маккарти, Слейтер, Паркер, Иган, Джейкоб, Джозеф, Пандур, Акинтола
1тайм
Блэкберн:
Тот, Кэшин, О''Риордан, Атчесон, Пауэлл, де Нев, Монтгомери, Гарднер-Хикман, Миллер, Дламини, Хенрикссон
Запасные: Бараджи, Пратт, Доэрти, Тайджон, Охаси, Михальски, Пикеринг, Юри Рибейру, Маклафлин
Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 14:30, Стадион Лондон
Вест Хэм
Завершен
2 - 1
КПР
Матч окончен
118’
Смит
Кастельянос   Гидо Родригес
111’
2 доптайм
Перерыв
100’
Мбенге   Адамсон
  Кастельянос
98’
1 доптайм
Перерыв
90’
+3’
Колли   Морган
Уан-Биссака   Уокер-Питерс
90’
Майерс   Скарлз
90’
83’
Норрингтон-Дэвис   Филд
83’
Дембеле   Бенни
75’
Колли
Магасса   Соучек
70’
69’
Коне
65’
  Коне
Уан-Биссака
59’
Магасса
57’
54’
Мбенге
Кастельянос
51’
2тайм
Перерыв
  Саммервилл
45’
+10’
Мавропанос   Пабло
45’
+1’
18’
Сайто   Смит
Вест Хэм
Хермансен, Килмен, Мавропанос, Тодибо, Майерс, Поттс, Магасса, Уан-Биссака, Саммервилл, Кастельянос, Боуэн
Запасные: Соучек, Скарлз, Ирвинг, Канте, Пабло, Finlay Jacob Herrick, Уокер-Питерс, Голамбекис, Гидо Родригес
1тайм
КПР:
Уолш, Норрингтон-Дэвис, Кук, Данн, Мбенге, Сайто, Мадсен, Хэйден, Дембеле, Колли, Коне
Запасные: Адамсон, Мендес, Хэймер, Акиндилени, Морган, Бенни, Смит, Смит, Филд
Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 16:30, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Перерыв
0 - 1
0′
Брайтон
Перерыв
12’
  Груда
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Доргу, Мартинес, Йоро, Диогу Далот, Майну, Угарте, Бруну Фернандеш, Маунт, Матеус Кунья, Шешко
Запасные: Каземиро, Магуайр, Лейси, Хевен, Флетчер, Флетчер, Зиркзе, Байындыр, Маласиа
1тайм
Брайтон:
Стил, Кадыоглу, Боскальи, Коппола, Велтман, Гросс, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер, Груда, Уэлбек
Запасные: ван Хекке, Айяри, Уотсон, Таскер, Митома, Костулас, Вербрюгген, Данк, Хауэлл
Кубок Англии. 3-й раунд
12 января 19:45, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Барнсли
Кубок Англии. 3-й раунд
9 января 19:30, Дипдэйл
Престон
Завершен
0 - 1
Уиган
Матч окончен
Томпсон
90’
+3’
90’
+1’
Костелло   Сайди
84’
Райт
Линдси   Поттс
81’
78’
Harrison Bettoni   Maleace Kobby Afriyie Asamoah
75’
  Harrison Bettoni
Доббин   Дивайн
72’
71’
Костелло
Джеббисон   Осмайич
65’
Фрекьер-Йенсен   Смит
64’
Гибсон   Хьюз
46’
2тайм
Перерыв
Престон
Иверсен, Гибсон, Линдси, Стори, Смолл, Томпсон, Маккэнн, Валентин, Фрекьер-Йенсен, Джеббисон, Доббин
Запасные: Хьюз, Уайтмен, Кин, Поттс, Смит, Осмайич, Оффиа, Дивайн, Уолтон
1тайм
Уиган:
Тикл, Фокс, Каррагер, Эймсон, Райт, Harrison Bettoni, Хунгбо, Смит, Уир, Борджес, Костелло
Запасные: Adam Moseley, Сейвин, Llyton Chapman, Макманаман, Франсуа, Tobias Brenan, Сайди, Maleace Kobby Afriyie Asamoah, Сессеньон
Кубок Англии. 3-й раунд
9 января 19:30, Вейл Парк
Порт Вейл
Завершен
1 - 0
Флитвуд Таун
Матч окончен
Госи
85’
Уэйн   Браун
78’
Джонсон   Хедли
75’
72’
William James Davies   Owen Nicholas Devonport
71’
Дэвис   Верчью
Шипли
69’
Холл   Фаал
62’
Стокли   Кроусдейл
62’
59’
Neal   Kayden Hughes
59’
Малларки   Руни
52’
Neal
2тайм
Перерыв
  Шипли
45’
+2’
42’
Маккэнн   Эванс
25’
Малларки
Порт Вейл
Госи, Джонсон, Хамфрис, Хенеган, Кларк, Шипли, Уэйн, Байерс, Холл, Стокли, Коул
Запасные: Джон, Кроусдейл, Эймос, Хедли, Rhys Walters, Браун, Paton, Фаал, Ben James Lomax
1тайм
Флитвуд Таун:
Хэррингтон, Медли, Conor Haughey, Малларки, Neal, Бондз, Дэвис, Хелм, Эннис, William James Davies, Маккэнн
Запасные: Liam Roberts, Верчью, Owen Nicholas Devonport, Руни, Эванс, Kayden Hughes, Линч, George William Morrison, Crispin McLean
Кубок Англии. 3-й раунд
9 января 19:30, Стэдиум МК
МК Донс
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 3 - 4
Оксфорд Юнайтед