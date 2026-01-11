  • Спортс
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии от «Брайтона» – 1:2! У Шешко гол, Уэлбек забил бывшему клубу, 18-летний Лейси удален за желтые на 87-й и 89-й
118

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии от «Брайтона» – 1:2! У Шешко гол, Уэлбек забил бывшему клубу, 18-летний Лейси удален за желтые на 87-й и 89-й

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2) в 3-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Браян Груда открыл счет на 12-й минуте, а на 65-й ассистировал Дэнни Уэлбеку. Беньямин Шешко на 85-й отыграл один мяч. 18-летний форвард «МЮ» Ши Лейси был удален с поля, получив желтые на 87-й и 89-й минутах.

Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 16:30, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Брайтон
Матч окончен
Магуайр
90’
+3’
90’
+3’
Костулас
90’
+2’
Груда   Уотсон
Лейси
89’
Лейси
87’
  Шешко
85’
83’
Рюттер   Костулас
79’
Хюрцелер
Мартинес   Магуайр
79’
Угарте   Каземиро
79’
78’
Уэлбек   Митома
77’
Велтман   Айяри
77’
Гомес   ван Хекке
64’
  Уэлбек
Маунт   Лейси
62’
Майну   Зиркзе
62’
Майну
60’
2тайм
Перерыв
12’
  Груда
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Доргу, Мартинес, Йоро, Диогу Далот, Майну, Угарте, Бруну Фернандеш, Маунт, Матеус Кунья, Шешко
Запасные: Флетчер, Маласиа, Байындыр, Флетчер, Лейси, Зиркзе, Хевен, Магуайр, Каземиро
1тайм
Брайтон:
Стил, Кадыоглу, Боскальи, Коппола, Велтман, Гросс, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер, Груда, Уэлбек
Запасные: Вербрюгген, Данк, Митома, ван Хекке, Айяри, Таскер, Хауэлл, Уотсон, Костулас
Подробнее

Статистика Кубка Англии

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36313 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
