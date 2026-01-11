«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии от «Брайтона» – 1:2! У Шешко гол, Уэлбек забил бывшему клубу, 18-летний Лейси удален за желтые на 87-й и 89-й

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:2).

«Манчестер Юнайтед » проиграл «Брайтону » (1:2) в 3-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Браян Груда открыл счет на 12-й минуте, а на 65-й ассистировал Дэнни Уэлбеку. Беньямин Шешко на 85-й отыграл один мяч. 18-летний форвард «МЮ» Ши Лейси был удален с поля, получив желтые на 87-й и 89-й минутах.

