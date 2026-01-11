  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» уничтожила «Вольфсбург» – 8:1! Олисе сделал дубль, Кейн забил и ассистировал Геррейру, у Йенца и Фишера автоголы, у Диаса 1+2
94

«Бавария» уничтожила «Вольфсбург» – 8:1! Олисе сделал дубль, Кейн забил и ассистировал Геррейру, у Йенца и Фишера автоголы, у Диаса 1+2

«Бавария» разнесла «Вольфсбург» – 8:1!.

«Бавария» разгромила «Вольфсбург» (8:1) в 16-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Килиан Фишер на 5-й минуте отправил мяч в свои ворота. Дженан Пейчинович забил ответный мяч на 13-й минуте. Луис Диас отличился на 30-й с паса Майкла Олисе, который забил сам на 50-й. Моритц Йенц стал автором еще одного автогола на 53-й. Рафаэл Геррейру забил на 68-й с передачи Харри Кейна, а на 69-й англичанин отличился сам. Олисе на 76-й сделал дубль. Леон Горетцка забил 8-й гол «Баварии» на 88-й.

У Луиса Диаса две голевые передачи.

Бундеслига Германия. 16 тур
11 января 16:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
8 - 1
Логотип гостевой команды
Вольфсбург
Матч окончен
  Горетцка
88’
86’
Эриксен   Хенсель
86’
Пейчинович   Вавро
Олисе   Чавес
83’
Упамекано   Ито
77’
Кейн   Майк
77’
77’
Маер   Паредес
  Олисе
76’
  Кейн
69’
  Геррейру
68’
64’
Виммер   Дагим
64’
Сванберг   Герхардт
Павлович   Горетцка
58’
Карл   Геррейру
57’
  Йенц
53’
  Олисе
50’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Сванберг
  Диас
30’
13’
  Пейчинович
  Фишер
5’
Бавария
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Бишоф, Павлович, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Дайбер, Горетцка, Майк, Киала, Чавес, Урбиг, Геррейру, Гнабри, Ито
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Фишер, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Арнольд, Сванберг, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович
Запасные: Герхардт, Бюргер, Вавро, Центер, Винисиус, Паредес, Хенсель, Дагим, Перван
Подробнее

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36312 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБавария
онлайны
logoбундеслига Германия
logoВольфсбург
logoДженан Пейчинович
logoКилиан Фишер
logoЛуис Диас
logoМоритц Йенц
logoРафаэл Геррейру
logoХарри Кейн
logoЛеон Горетцка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
вчера, 23:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» прошел «Депортиво», «Сосьедад» Захаряна по пенальти выбил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Альбасете» в среду, «Барселона» с «Расингом» – в четверг
вчера, 22:56
Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
вчера, 22:31
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ман Сити» победил «Ньюкасл» в гостях, «Челси» сыграет с «Арсеналом» в среду
вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
вчера, 22:01
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
вчера, 21:59
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
вчера, 21:36
У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вердер», «Бавария» сыграет с «Кельном» в среду, матч «Байера» перенесли из-за погодных условий
вчера, 21:25
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
вчера, 23:07
Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»
вчера, 22:51
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»
вчера, 22:49
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
вчера, 22:36
«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 22:18
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Безумие, полный блэкаут, точно нефутбольная история. Мы видим, как пострадал бюджет Татарстана, как можно за Артигу еще и деньги платить?»
вчера, 22:16
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1
вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
вчера, 21:55
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
вчера, 21:53
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
вчера, 21:52