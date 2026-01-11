Матч окончен
«Бавария» уничтожила «Вольфсбург» – 8:1! Олисе сделал дубль, Кейн забил и ассистировал Геррейру, у Йенца и Фишера автоголы, у Диаса 1+2
Матч проходил на «Альянц Арене».
Килиан Фишер на 5-й минуте отправил мяч в свои ворота. Дженан Пейчинович забил ответный мяч на 13-й минуте. Луис Диас отличился на 30-й с паса Майкла Олисе, который забил сам на 50-й. Моритц Йенц стал автором еще одного автогола на 53-й. Рафаэл Геррейру забил на 68-й с передачи Харри Кейна, а на 69-й англичанин отличился сам. Олисе на 76-й сделал дубль. Леон Горетцка забил 8-й гол «Баварии» на 88-й.
У Луиса Диаса две голевые передачи.
