«Бавария» уничтожила «Вольфсбург» – 8:1! Олисе сделал дубль, Кейн забил и ассистировал Геррейру, у Йенца и Фишера автоголы, у Диаса 1+2

«Бавария» разнесла «Вольфсбург» – 8:1!.

«Бавария » разгромила «Вольфсбург » (8:1) в 16-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Килиан Фишер на 5-й минуте отправил мяч в свои ворота. Дженан Пейчинович забил ответный мяч на 13-й минуте. Луис Диас отличился на 30-й с паса Майкла Олисе, который забил сам на 50-й. Моритц Йенц стал автором еще одного автогола на 53-й. Рафаэл Геррейру забил на 68-й с передачи Харри Кейна, а на 69-й англичанин отличился сам. Олисе на 76-й сделал дубль. Леон Горетцка забил 8-й гол «Баварии» на 88-й.

У Луиса Диаса две голевые передачи.

