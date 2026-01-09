Артета о Дьокереше против «Ливерпуля»: «Иногда он был в отличной позиции, но мяч не доходил. «Арсеналу» нужно прибавлять»

Микель Артета высказался касательно игры Виктора Дьокереша.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета ответил на вопрос относительно игры нападающего Виктора Дьокереша в матче АПЛ против «Ливерпуля » (0:0).

В этом сезоне форвард забил 5 голов в 19 матчах чемпионата.

– В первом тайме у команды было несколько моментов, в том числе несколько навесов пролетели через всю штрафную. Виктор Дьокереш, кажется, даже не добирался до мячей. Мы уже говорили о том, что игрокам нужно адаптироваться друг к другу. Почему он не использует большинство из этих возможностей?

– Иногда он был в отличной позиции, но мяч не доходил до него.

Обычно мы идем к штрафной площади с мячом в ногах, и обычно это приводит к голу. Выберешь того, кому сделать передачу и забиваешь. И как раз в матче с «Ливерпулем» мы этого не делали – вот в чем дело.

Нам нужно прибавлять. Кроме того, то, как мы сыграли во втором тайме, скорее всего, не соответствует нашим стандартам, к которым мы привыкли, – сказал Микель Артета .