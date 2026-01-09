Фан-группа «МЮ»: «Глейзеры и Рэтклифф управляют одним из крупнейших клубов, как местным магазинчиком на углу: экономят каждую копейку, действуют краткосрочно»

Фан-группа «МЮ»: клуб управляется, как местный магазинчик на углу.

Представитель The 1958, фан-группы «Манчестер Юнайтед», критически отнесся к тому, как манкунианский клуб уволил главного тренера команды Рубена Аморима .

«Сообщается, что тренер был уволен не столько из-за провальных матчей против «Гримсби», «Эвертона», «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона», сколько из-за напряженного разговора с Джейсоном Уилкоксом, человеком, который проработал футбольным директором в «Саутгемптоне» всего девять месяцев и, как говорят, пытался вмешиваться в тактическую подготовку, несмотря на то, что клуб нанял Рубена, полностью осведомленный о его жесткой схеме. В эту ситуацию сложно поверить.

Это решение якобы было одобрено Омаром Беррадой, генеральным директором, не имевшим опыта работы в этой должности. Он прислушался к жалобам своего близкого соратника, вместо того, чтобы проявить самостоятельность в руководстве.

Мы снова становимся свидетелями того, как «Манчестер Юнайтед» управляется руководителями, которые учатся на ходу, в ущерб результатам, стабильности и доверию.

Мы призываем выразить вотум недоверия владельцам, Берраде и Уилкоксу.

Давайте внесем ясность: мы не защищаем ни Рубена, ни футбол, который он продвигал. Многое из этого было неприемлемо. Но его увольнение в очередной раз демонстрирует, что в нашем клубе по-прежнему царит хаос. «Манчестер Юнайтед » превратился в токсичное партнерство, где болельщики получают худшее из двух миров.

Глейзеры продолжают выжимать деньги из верхушки, в то время как Рэтклифф и Ineos обдирают болельщиков снизу. Вместе они управляют одним из крупнейших клубов мирового футбола, как местным магазинчиком на углу: экономят каждую копейку, действуют краткосрочно и совершенно лишены дальновидности», – сказал представитель фан-группы.

