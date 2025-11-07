Лукман сгорел из-за замены в матче ЛЧ. Прямо на бровке сцепился с Юричем

«Аталанта» со счетом 1:0 обыграла «Марсель» в четвертом туре лигового этапа ЛЧ. Итальянцы при этом не реализовали пенальти на старте встречи, а на 69-й минуте арбитр из-за офсайда не засчитал гол Лукмана.

Адемола и так не был в настроении из-за отмененного взятия ворот, когда на 75-й минуте его заменил Юнус Муса. На бровке расстроенный нигериец сказал что-то резкое Ивану Юричу, тренер тут же схватил за руку подопечного и продолжил диалог на повышенных тонах.

Мужчин пришлось разнимать члену тренерского штаба. Конфликт, к счастью, закончили быстро.

«Аталанта» все же свой гол забила – Лазар Самарджич отличился на 90-й минуте. А Юричу на пресс-конференции был вынужден говорить о стычке с Лукманом:

«Такие моменты случаются каждое воскресенье, например, похожее было с Де Брюйне в «Наполи». Некоторые игроки не любят, когда их меняют, и выдают не самую лучшую реакцию. Подобные эпизоды мы решаем в раздевалке».

А может, Адемола словил флешбэки с апрельского матча против «Лацио», когда его случайно заменили на Эдерсона – перепутали сокращение имен игроков . Тогда, правда, «Аталантой» все еще руководил Джан Пьеро Гасперини. После игры он честно признался: «Мы ошиблись. К сожалению, произошло недопонимание между именами «Эде» [Эдерсон] и «Аде» [Лукман]. И мы заплатили за это высокую цену. Очевидно, не мой день». «Аталанта» в той встрече уступила.

Летом Лукман открыто говорил о своем желании покинуть клуб. Нигериец даже тренировался отдельно от основы, но после беседы с Юричем и одноклубниками вернулся к работе с первой командой.

Похоже, обиды так и не прошли.