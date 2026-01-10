  • Спортс
  • Ширер против Сульшера: «МЮ» его уже увольнял – и не просто так. Важно снова не попасть в ловушку с временным тренером. Летом нужна звезда – могут освободиться Тухель или Анчелотти»
Ширер против Сульшера: «МЮ» его уже увольнял – и не просто так. Важно снова не попасть в ловушку с временным тренером. Летом нужна звезда – могут освободиться Тухель или Анчелотти»

Алан Ширер: не понимаю, зачем «МЮ» Сульшер, которого уже увольняли.

Алан Ширер не поддерживает намерение «Манчестер Юнайтед» пригласить Оле-Гуннара Сульшера.

«Снова назначать Оле – это очень странно. Я бы понял, если бы главным сделали Флетчера или Кэррика, но мне непонятно возвращение к парню, которого клуб уже увольнял.

Знаю, Оле играл за эту команду и хорошо там работал на временной основе, но потом его не просто так уволили.

Если временный тренер будет хорошо работать, важно быть осторожными и не попасть снова в ту же ловушку. Летом станут доступны звездные тренеры: возможно, Томас Тухель или Карло Анчелотти, в зависимости от выступлений Англии и Бразилии на ЧМ.

Разорвать цикл можно назначением сильного звездного тренера и предоставления ему возможности свободно работать. Неудивительно, что первым тремя клубами на данный момент, «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», фактически руководят их тренеры. Там есть спортивные директора, но они работают в связке. То же должно произойти и в «МЮ», если он хочет подобраться к желанным позициям», – сказал в подкасте The Rest is Football экс-форвард сборной Англии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
