«Ливерпуль» за 1 млн фунтов купил Ндиайе – защитника сборной Сенегала U18

«Ливерпуль» купил сенегальского защитника Ндиайе.

«Ливерпуль» объявил о приобретении футболиста сборной Сенегала U18.

К мерсисайдцам присоединился Мор Талла Ндиайе. Защитнику 6 января исполнилось 18 лет.

По информации ESPN, «Амитье» получил около 1 млн фунтов (1,3 млн долларов).

Фото: liverpoolfc.com