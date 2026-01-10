«Ливерпуль» за 1 млн фунтов купил Ндиайе – защитника сборной Сенегала U18
«Ливерпуль» купил сенегальского защитника Ндиайе.
«Ливерпуль» объявил о приобретении футболиста сборной Сенегала U18.
К мерсисайдцам присоединился Мор Талла Ндиайе. Защитнику 6 января исполнилось 18 лет.
По информации ESPN, «Амитье» получил около 1 млн фунтов (1,3 млн долларов).
Фото: liverpoolfc.com
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36283 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости