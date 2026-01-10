Семин про возможный уход Баринова из «Локо»: «Рядовая ситуация. Когда-то у нас Игнашевич переходил в ЦСКА. И что? Ничего не случилось»
Семин про возможный уход Баринова из «Локо»: рядовая ситуация.
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался насчет возможного перехода капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Слухи вокруг Баринова? Это ни на что не влияет. Если переход одного игрока влияет на команду – это слабая команда. Ситуация рядовая, жизненная – один игрок переходит из команды в команду. Такое происходит каждый год во многих командах. Рядовая ситуация.
Когда-то у нас Игнашевич переходил из «Локомотива» в ЦСКА. И что? Ничего не случилось. Жизнь продолжалась, команда продолжала выигрывать титулы», — сказал Семин.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
