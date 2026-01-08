  • Спортс
  • Алексей Гасилин: «У нас нет системы перехода из детско‑юношеского футбола во взрослый. Слишком много проблем. Мы отстаем от ведущих стран во многом»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил об отсутствии системы перехода из детско‑юношеского футбола во взрослый.

– В финале юношеских чемпионатов Европы играли против итальянцев и испанцев. Кто‑то особенно выделялся из них?

– Да в том возрасте точно никакой разницы не было между ними и нами. Ни в 17 лет, ни в 19. Хотя казалось бы, 19 лет – это уже сформированный мужчина.

В других странах в этом возрасте уже мировые звезды, играют в топовых чемпионатах. И мы играли с ними на равных, были одними из лучших на континенте.

– Почему дальше у российских футболистов какой‑то сбой по сравнению с европейскими?

– Думаю, все прекрасно понимают, что у нас нет системы перехода из детско‑юношеского футбола во взрослый. Она слабая. Слишком много проблем.

Но справедливости ради стоит сказать, РФС пытается эти проблемы сейчас решить. Просто мы отстаем от ведущих стран во многом, – сказал Алексей Гасилин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
