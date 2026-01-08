Савиньо может пропустить до двух месяцев из-за травмы. Гвардиола сказал, что вингер «Ман Сити» будет отсутствовать «долго»
Савиньо выбыл на длительный срок из-за травмы.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что вингер команды Савиньо пропустит длительный промежуток времени из-за травмы.
1 января в матче АПЛ против «Сандерленда» (0:0) бразилец был заменен на 51-й минуте.
На вопрос, насколько долго Савиньо будет отсутствовать в составе «горожан», Гвардиола ответил: «Долго. Я не знаю. Полтора, два месяца. Он вернется».
В этом сезоне вингер сделал 1 голевую передачу в 15 матчах АПЛ.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4136 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Hayters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости