Савиньо может пропустить до двух месяцев из-за травмы. Гвардиола сказал, что вингер «Ман Сити» будет отсутствовать «долго»

Савиньо выбыл на длительный срок из-за травмы.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола сообщил, что вингер команды Савиньо пропустит длительный промежуток времени из-за травмы.

1 января в матче АПЛ против «Сандерленда» (0:0) бразилец был заменен на 51-й минуте.

На вопрос, насколько долго Савиньо будет отсутствовать в составе «горожан», Гвардиола ответил: «Долго. Я не знаю. Полтора, два месяца. Он вернется».

В этом сезоне вингер сделал 1 голевую передачу в 15 матчах АПЛ.