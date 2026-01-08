🏆 «ПСЖ» взял Суперкубок Франции, обыграв «Марсель» по пенальти. Рамуш забил на 95-й минуте, Шевалье отбил два удара в серии

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции.
«ПСЖ» победил «Марсель» (2:2, 4:1 по пенальти) в матче за Суперкубок Франции.
Игра проходила в Кувейте.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Усман Дембеле открыл счет на 13-й минуте. Мэйсон Гринвуд сравнял с пенальти на 76-й. На 87-й мяч влетел в ворота «ПСЖ» от Вильяна Пачо. Гонсалу Рамуш сравнял счет на 95-й минуте.
Игра перешла в серю пенальти, где Люка Шевалье отбил два удара. Решающий пенальти забил Дезирэ Дуэ.
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 1
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 1
Фабиан Руис Гонсалу Рамуш
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Барколя, Нсоки, Джеймс, Бералдо, Забарный, Люка Эрнандес, Меюлю, Марин, Гонсалу Рамуш
Марсель:
Рульи, Медина, Балерди, Павар, Пайшао, Гринвуд, Эмерсон, Хейбьерг, Кондогбиа, Веа, Гуири
Запасные: Вас, Мурильо, Бакола, Обамеянг, Мопе, О`Райли, Траоре, де Ланге, Иган-Райли