🏆 «ПСЖ» взял Суперкубок Франции, обыграв «Марсель» по пенальти. Рамуш забил на 95-й минуте, Шевалье отбил два удара в серии

«ПСЖ » победил «Марсель » (2:2, 4:1 по пенальти) в матче за Суперкубок Франции .

Игра проходила в Кувейте.

Усман Дембеле открыл счет на 13-й минуте. Мэйсон Гринвуд сравнял с пенальти на 76-й. На 87-й мяч влетел в ворота «ПСЖ» от Вильяна Пачо. Гонсалу Рамуш сравнял счет на 95-й минуте.

Игра перешла в серю пенальти, где Люка Шевалье отбил два удара. Решающий пенальти забил Дезирэ Дуэ.