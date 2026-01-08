  • Спортс
157

🏆 «ПСЖ» взял Суперкубок Франции, обыграв «Марсель» по пенальти. Рамуш забил на 95-й минуте, Шевалье отбил два удара в серии

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции.

«ПСЖ» победил «Марсель» (2:2, 4:1 по пенальти) в матче за Суперкубок Франции.

Игра проходила в Кувейте.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Усман Дембеле открыл счет на 13-й минуте. Мэйсон Гринвуд сравнял с пенальти на 76-й. На 87-й мяч влетел в ворота «ПСЖ» от Вильяна Пачо. Гонсалу Рамуш сравнял счет на 95-й минуте.

Игра перешла в серю пенальти, где Люка Шевалье отбил два удара. Решающий пенальти забил Дезирэ Дуэ.

Суперкубок. Финал
8 января 18:00, Jaber Al-Ahmad International Stadium
ПСЖ
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 4 - 1
Марсель
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 1
Перерыв
Д. Дуэ
Мурильо
Мендеш
Траоре
Витинья
О`Райли
Гонсалу Рамуш
Пен
  Гонсалу Рамуш
90’
+5’
90’
+2’
Гринвуд   О`Райли
Заир-Эмери   Меюлю
89’
Фабиан Руис   Гонсалу Рамуш
89’
89’
Обамеянг
87’
  Пачо
86’
Медина
Гонсалу Рамуш
84’
77’
Веа   Мурильо
76’
  Гринвуд
Кварацхелия   Барколя
72’
67’
Пайшао   Траоре
67’
Гуири   Обамеянг
Заир-Эмери
63’
61’
де Ланге
53’
Хейбьерг
48’
Веа
2тайм
Перерыв
  Дембеле
13’
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Барколя, Нсоки, Джеймс, Бералдо, Забарный, Люка Эрнандес, Меюлю, Марин, Гонсалу Рамуш
1тайм
Марсель:
Рульи, Медина, Балерди, Павар, Пайшао, Гринвуд, Эмерсон, Хейбьерг, Кондогбиа, Веа, Гуири
Запасные: Вас, Мурильо, Бакола, Обамеянг, Мопе, О`Райли, Траоре, де Ланге, Иган-Райли
Подробнее
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoСуперкубок Франции
logoМарсель
результаты
онлайны
logoУсман Дембеле
logoМэйсон Гринвуд
logoВильян Пачо
logoГонсалу Рамуш
