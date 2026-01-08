78-летний Реднапп готов бесплатно тренировать «Вест Хэм»: «Это не высшая математика. Нужно выжать максимум из футболистов»
Харри Реднапп заявил, что готов бесплатно тренировать «Вест Хэм».
78-летний Харри Реднапп заявил о готовности бесплатно тренировать «Вест Хэм».
В этом сезоне команда под руководством Нуну Эшпириту Санту находится на 18-м месте в таблице АПЛ, набрав 14 очков в 21 матче.
Реднапп уже тренировал лондонский клуб – с 1994 по 2001 год.
«Я бы работал бесплатно. Если бы мне кто-нибудь позвонил, я бы пошел и сделал это бесплатно. Дело не в деньгах. Мне бы нравилось приходить на работу и быть рядом с футболистами. Мне это нравится.
Мартин О’Нил возглавил «Селтик», и он знает, что делает. Он опытный, знает футбол. Это не высшая математика. Нужно выжать максимум из футболистов, которые есть в составе. Нужно получить от них максимум», – сказал Харри Реднапп.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4139 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости