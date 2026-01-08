Кавазашвили о вратарях: «Приучили к перепасовке, когда защитники разыгрывают мяч, угрожая своей команде. Это ужасно. Такая система приводит к большим проблемам»

Анзор Кавазашвили критически отнесся к требованиям к современным вратарям.

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением касательно требований к современным вратарям.

«Матвей Сафонов – сильный голкипер, но его еще надо учить играть. И это касается не только Сафонова – это проблема всех вратарей в мире.

Сегодня их приучили к перепасовке в штрафной, когда защитники через вратаря разыгрывают мяч, угрожая своей же команде. Это ужасно.

Это может нравиться болельщикам, но такая система приводит к большим проблемам», – сказал Анзор Кавазашвили.