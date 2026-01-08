Кавазашвили о вратарях: «Приучили к перепасовке, когда защитники разыгрывают мяч, угрожая своей команде. Это ужасно. Такая система приводит к большим проблемам»
Анзор Кавазашвили критически отнесся к требованиям к современным вратарям.
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением касательно требований к современным вратарям.
«Матвей Сафонов – сильный голкипер, но его еще надо учить играть. И это касается не только Сафонова – это проблема всех вратарей в мире.
Сегодня их приучили к перепасовке в штрафной, когда защитники через вратаря разыгрывают мяч, угрожая своей же команде. Это ужасно.
Это может нравиться болельщикам, но такая система приводит к большим проблемам», – сказал Анзор Кавазашвили.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
