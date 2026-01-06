Морган о тренере «МЮ»: «Перейдите на 4-4-2, продайте большую часть состава, побеждайте 4:3 в каждой игре, и фанаты захотят поставить вам памятник. Я бы специально привел их к вылету»
Журналист и телеведущий Пирс Морган, болеющий за «Арсенал», рассказал, как тренеру добиться успеха в «Манчестер Юнайтед».
В понедельник «МЮ» уволил Рубена Аморима.
«Насколько сложно тренировать «Манчестер Юнайтед»? Просто перейдите на схему 4-4-2, продайте большую часть текущего состава, купите вратаря мирового класса, сильных защитников, мощную полузащиту, двух вингеров и двух лучших нападающих.
Выигрывайте в каждой игре со счетом 4:3, и «Стретфорд Энд» (западная трибуна «Олд Траффорд», где располагаются наиболее активные болельщики – Спортс’‘) потребует, чтобы в вашу честь воздвигли статую.
Сэру Алексу [Фергюсону] этого было достаточно, чтобы выиграть много трофеев», – написал Морган.
На предложение одного из болельщиков возглавить «МЮ» самому журналист ответил: «Я бы так и сделал, но тогда я бы захотел намеренно привести их к вылету».