  • Талалаев о Карседо в «Спартаке»: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го – немножко спорное вложение»
87

Талалаев о Карседо в «Спартаке»: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го – немножко спорное вложение»

Талалаев о Карседо в «Спартаке»: спорное вложение, на мой взгляд.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал спорным назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

Красно-белые подписали с испанским специалистом контракт до 2028 года.

«Если брать его тренерские идеи, которые он сейчас реализовывает, то в принципе у «Спартака» неплохая задумка. Насколько это реализуется, насколько в наших реалиях… Два месяца предсезонки пройдет, и будет интересно посмотреть.

Контракт до 2028 года? Меня мало интересуют чужие деньги, но, на мой взгляд, это немножко спорное вложение», – сказал Талалаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
