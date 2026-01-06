Талалаев о Карседо в «Спартаке»: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го – немножко спорное вложение»
Талалаев о Карседо в «Спартаке»: спорное вложение, на мой взгляд.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал спорным назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
Красно-белые подписали с испанским специалистом контракт до 2028 года.
«Если брать его тренерские идеи, которые он сейчас реализовывает, то в принципе у «Спартака» неплохая задумка. Насколько это реализуется, насколько в наших реалиях… Два месяца предсезонки пройдет, и будет интересно посмотреть.
Контракт до 2028 года? Меня мало интересуют чужие деньги, но, на мой взгляд, это немножко спорное вложение», – сказал Талалаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
