Роналду о лидерстве «Аль-Насра» в саудовской лиге: «Никто не становится чемпионом в середине сезона. У нас сейчас хороший момент, но нужно двигаться вперед»

Криштиану Роналду: никто не становится чемпионом в середине сезона.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду высказался о лидерстве команды в чемпионате Саудовской Аравии.

Сегодня клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Охдуд » со счетом 3:0 в 11-м туре лиги, португальский нападающий сделал дубль. «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков после 10 проведенных матчей.

«Мы на правильном пути, но должны продолжать. Сезон длинный. У нас сейчас хороший момент, мы хорошо сыграли сегодня, забили три гола, но мы должны продолжать в том же духе. Никто не становится чемпионом в середине сезона. Мы должны продолжать двигаться вперед.

Мы должны думать только о следующей игре. Мы знаем, что каждые три дня у нас очень сложные матчи. Главное – восстановиться и играть. Это наша жизнь и наша работа. Мы должны это делать. Мы счастливы, но завтра нам нужно начать готовиться к следующей игре», – сказал Роналду.