Автор книги о Ямале сравнил его с Месси: «Лео – прирожденный дриблер, Ламин – чаще стремится к пасу. Оба играют в инстинктивный футбол»

Автор книги о Ямале сравнил его с Месси.

Автор книги «Вселенная Ламина Ямаля» Альберт Блайя сравнил стили игры вингера «Барселоны» и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси .

– Мы знаем, что Ламин не хочет, чтобы его сравнивали с Месси. Видите ли вы какие-то сходства между ними?

– В случае Месси и Ламина есть точки соприкосновения: это футболисты, играющие в инстинктивный футбол. Месси объяснял, что Ла Масия помогла ему понять коллективную игру, потому что он был прирожденным дриблером.

Ламин – не в такой степени, он чаще стремится к пасу. Ла Масия помогает им понять игру особым образом, – сказал Блайя.