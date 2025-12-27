Автор книги о Ямале сравнил его с Месси: «Лео – прирожденный дриблер, Ламин – чаще стремится к пасу. Оба играют в инстинктивный футбол»
Автор книги о Ямале сравнил его с Месси.
Автор книги «Вселенная Ламина Ямаля» Альберт Блайя сравнил стили игры вингера «Барселоны» и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
– Мы знаем, что Ламин не хочет, чтобы его сравнивали с Месси. Видите ли вы какие-то сходства между ними?
– В случае Месси и Ламина есть точки соприкосновения: это футболисты, играющие в инстинктивный футбол. Месси объяснял, что Ла Масия помогла ему понять коллективную игру, потому что он был прирожденным дриблером.
Ламин – не в такой степени, он чаще стремится к пасу. Ла Масия помогает им понять игру особым образом, – сказал Блайя.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?15413 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости