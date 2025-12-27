Судьи не дали «Челси» пенальти за попадание мяча в руку Матсена в штрафной «Виллы», экс-арбитр Канн согласен: «Это не умышленная игра, ВАР правильно не вмешался»
Судья верно не дал пенальти «Челси» в игре с «Виллой», считает экс-арбитр Канн.
Бывший судья АПЛ Даррен Канн разобрал эпизод с попаданием мяча в руку защитнику «Астон Виллы» Иану Матсену в собственной штрафной на 47-й минуте матча АПЛ (1:1, второй тайм).
Главный арбитр Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти, ассистенты на ВАР не стали вмешиваться.
«Он ничего не видит и не успевает среагировать – мяч просто падает ему на руку. Это не умышленная игра рукой. ВАР правильно не вмешался», – сказал Канн.
Изображение: кадр из трансляции
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16683 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости