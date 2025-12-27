Судьи не дали «Челси» пенальти за попадание мяча в руку Матсена в штрафной «Виллы», экс-арбитр Канн согласен: «Это не умышленная игра, ВАР правильно не вмешался»

Судья верно не дал пенальти «Челси» в игре с «Виллой», считает экс-арбитр Канн.

Бывший судья АПЛ Даррен Канн разобрал эпизод с попаданием мяча в руку защитнику «Астон Виллы » Иану Матсену в собственной штрафной на 47-й минуте матча АПЛ (1:1, второй тайм).

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти, ассистенты на ВАР не стали вмешиваться.

«Он ничего не видит и не успевает среагировать – мяч просто падает ему на руку. Это не умышленная игра рукой. ВАР правильно не вмешался», – сказал Канн.

