Суперкубок Испании могут начать проводить в феврале со следующего года. В 2027-м турнир может пройти в Катаре
Суперкубок Испании собираются перенести на февраль.
Как сообщает Marca, в Испании сейчас ведется работа над тем, чтобы начиная со следующего года Суперкубок разыгрывался в первую неделю февраля.
По этому поводу состоялись переговоры между Королевской испанской футбольной федерацией и клубами, участвующими в турнире. Все стороны считают такое решение более удачным, поскольку нынешние даты затрагивают последние дни рождественских праздников. Сейчас турнир проходит в первую неделю января в Саудовской Аравии.
В следующем году турнир планируется провести в Катаре, поскольку в Саудовской Аравии в эти сроки будет проходить Кубок Азии. На данный момент аукцион на проведение Суперкубка открыт.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
