«Лацио» покупает хавбека «Аякса» Тайлора за 15 млн евро
«Лацио» подпишет полузащитника «Аякса».
«Лацио» близок к трансферу Кеннета Тайлора из «Аякса».
Клубы согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 15 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио. Ожидается, что Тайлор прибудет в Италию сегодня вечером.
Ранее стало известно, что римляне продадут Маттео Гендузи «Фенербахче» за 29 миллионов евро с учетом бонусов.
Тайлор – воспитанник «Аякса». В составе основной команды амстердамцев он провел 184 матча и забил 36 голов. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
