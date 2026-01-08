«Лацио» покупает хавбека «Аякса» Тайлора за 15 млн евро

«Лацио» подпишет полузащитника «Аякса».

«Лацио » близок к трансферу Кеннета Тайлора из «Аякса ».

Клубы согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 15 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио. Ожидается, что Тайлор прибудет в Италию сегодня вечером.

Ранее стало известно , что римляне продадут Маттео Гендузи «Фенербахче» за 29 миллионов евро с учетом бонусов.

Тайлор – воспитанник «Аякса». В составе основной команды амстердамцев он провел 184 матча и забил 36 голов. Подробную статистику игрока можно найти здесь .