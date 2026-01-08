Семин о Карседо: «Если «Спартак» окажет ему такую же помощь, как в «Пафосе», то он добьется результата. Иначе все будет по-старому»

Семин о Карседо: если «Спартак» окажет ему помощь, он добьется результата.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о назначении Хуана Карседо главным тренером «Спартака ».

«Он хорошо знает «Спартак», лигу, страну. Карседо работал с Эмери долгое время. Он обладает большим багажом знаний.

Если руководство «Спартака» окажет ему такую же помощь, какую ему оказали в «Пафосе », то он добьется результата. Если нет, то все будет по-старому», – сказал Семин.