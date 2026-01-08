Ямаль, Кейн, Олисе, Мбаппе, Жоан Гарсия, Пас и Бруну – в сборной топ-лиг за 2025 год от WhoScored. У Ламина самый высокий средний балл – 8,15
WhoScored включил Олисе и Кейна в сборную топ-лиг за 2025 год.
WhoScored представил символическую сборную топ-лиг Европы за 2025 год.
Команда была составлена на основании рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
– вратарь: Жоан Гарсия («Барселона», средний балл – 7,16);
– защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,34), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,18), Чарли Крессуэлл («Тулуза», 7,15), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,10);
– полузащита: Майкл Олисе («Бавария», 7,86), Нико Пас («Комо», 7,41), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,39), Ламин Ямаль («Барселона», 8,15);
– нападение: Харри Кейн («Бавария», 7,87), Килиан Мбаппе («Реал», 8,0).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
