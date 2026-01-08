Дмитрий Селюк: «Журналисты облизывают российских тренеров, они не сталкиваются с давлением. Почему-то Карпина нельзя травмировать. Про «Спартак» нельзя говорить одно, про «Динамо» – другое»

Дмитрий Селюк: российских тренеров облизывают, они не сталкиваются с давлением.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что в России пресса слишком лояльна к тренерам и клубам.

«Я готов с кем угодно вступить в дебаты. У меня есть репутация практически во всем мире. Я являюсь одним из лучшим специалистов в своем деле. Даже Гвардиола целую статью посвятил мне. Хотя я его не ругал с точки зрения тактики, а за определенные вещи.

У каждого человека есть определенные вещи, может, и я делаю что-то неправильно по отношению к кому-то. Я вот что-то говорю про российских тренеров, а журналисты облизывают их. Поэтому у нас мало нормальных тренеров. Никто не сталкивается с давлением прессы. Если журналист напишет что-то не так, то эти тренеры начинают дерзить, хамить, говорить заткнуться или угрожать, что их не пустят. Это ненормально! Посмотрите, как Линекер или Каррагер высказываются в своих передачах. Почему надо стесняться?

В России будто облизунчики какие-то. Почему-то Валерия Георгиевича Карпина нельзя травмировать. Про «Спартак » нельзя говорить одно, про «Динамо » – другое. А про кого говорить тогда?» – сказал Селюк.