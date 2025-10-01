«Кристал Пэлас». Вечный середняк выходит из тени!

👀 На ВидеоСпортсе’’ постоянно появляются новые яркие видео – это наша платформа для лучшего спортивного видеоконтента. Смотрите выпуски «Портье Дрогба» у нас.

Сложно поверить, но самый титулованный клуб прошлого сезона в Англии не носит статус «топ». Они взяли Кубок Англии, а позже расправились с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок. А самые непробиваемые скептики должны испариться уже сейчас, ведь в текущем сезоне АПЛ остался лишь один клуб без поражений. Угадаете?

«Кристал Пэлас». Клуб с нетипичной для Англии кадровой и финансовой политикой. Команда Оливера Гласнера продолжает приятно удивлять. Некогда забитый аутсайдер, затем типичный середняк, а сегодня – претендент на еврокубковые места в АПЛ.

Самое время узнать, как команда без финансовых сверхвливаний сумела за 12 лет сменить статус новичка на «темную лошадку». Почему Дуги Фридман – фундамент успеха клуба, Рой Ходжсон – необходимый и удачный риск, а Стив Пэриш – самый смелый руководитель АПЛ. Как «Пэлас» продал игроков за два последних сезона на €175 млн, если за три предыдущих – лишь на €5 млн?

Подробнее об истории становления «Кристал Пэлас»

