«Ман Сити» не проигрывает 12 матчей – 9 побед, 3 ничьих. Сегодня – 10:1 с «Эксетером» в Кубке Англии
«Манчестер Сити» не проигрывает с ноября.
«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Эксетер» со счетом 10:1 в 3-м раунде Кубка Англии.
Последнее поражение «горожан» было зафиксировано 25 ноября – в матче с «Байером» в Лиге чемпионов (0:2). С тех пор «Сити» одержал 9 побед и 3 раза сыграл вничью, общий счет этих игр – 35:11.
13 января «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка английской лиги.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36300 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости