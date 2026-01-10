«Ман Сити» не проигрывает 12 матчей – 9 побед, 3 ничьих. Сегодня – 10:1 с «Эксетером» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» не проигрывает с ноября.

«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Эксетер » со счетом 10:1 в 3-м раунде Кубка Англии.

Последнее поражение «горожан» было зафиксировано 25 ноября – в матче с «Байером» в Лиге чемпионов (0:2). С тех пор «Сити» одержал 9 побед и 3 раза сыграл вничью, общий счет этих игр – 35:11.

13 января «Манчестер Сити » встретится с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка английской лиги.