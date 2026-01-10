«!носреЖ, обисапС». «Зенит» попрощался с Жерcоном, показав в обратном порядке его появление на «Газпром Арене» под музыку из фильма «Довод»
«Зенит» попрощался с Жерсоном с отсылкой к фильму «Довод».
Пресс-служба «Зенита» выложила прощальный пост по случаю ухода Жерсона в «Крузейро».
Бразилец играл за петербуржцев полгода.
Клуб опубликовал видео летнего представления Жерсона на «Газпром Арене» в обратной перемотке: футболист проходит назад через порванный им плакат с изображением Джокера (прозвище Жерсона).
Видеоряд сопровождается саундтреком из фильма «Довод» Кристофера Нолана, характерного нелинейным повествованием и обратным ходом событий.
«!носреЖ, обисапС», – написала пресс-служба клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
