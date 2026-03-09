🎥 Ужасно неловкое рукопожатие Лапорты и Фонта. Кандидаты провели дебаты

Все ближе выборы президента «Барселоны». Главные кандидаты на пост, Жоан Лапорта и Виктор Фонт, провели дебаты. Еще до мероприятия последний президент «блауграны» заставлял своего оппонента извиняться за то, что Фонт назвал «Барсу» «клубом Негрейры».

Виктор настаивает : они с командой выступают не против Жоана, а против «устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает».

Соперники через прессу бросаются друг в друга колкостями. На дебатах они старались поддерживать уважительный тон, хотя противоречий у кандидатов слишком много. Соперники даже не смогли пожать друг другу руки.

Виктор настойчиво тянул ладонь к Жоану, тот лишь погладил руку оппонента. Относительно нормально рукопожатие получилось лишь со второй попытки.

По данным недавнего опроса Mundo Deportivo, в президентской гонке лидирует Лапорта . 58,66% членов клуба отдают голос за последнего главу «блауграны». За Фонта выступают 20,33% респондентов.