У «Фенербахче» первый трофей с 2023-го: команда Тедеско обыграла «Галатасарай» в Суперкубке Турции. Купленный в четверг Гендузи забил победный гол
«Фенербахче» под руководством Тедеско выиграл первый трофей с 2023-го.
«Фенербахче» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско обыграл «Галатасарай» в финале Суперкубка Турции со счетом 2:0.
Полузащитник Маттео Гендузи забил победный гол в дебютной игре за стамбульский клуб. Француз перешел из «Лацио» на этой неделе.
Для «Фенербахче» это первый трофей с 2023 года – тогда выиграли Кубок Турции.
Также это второй трофей в тренерской карьере Тедеско. В 2022 году бельгиец брал Кубок Германии с «Лейпцигом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
