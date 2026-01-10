У «Фенербахче» первый трофей с 2023-го: команда Тедеско обыграла «Галатасарай» в Суперкубке Турции. Купленный в четверг Гендузи забил победный гол

«Фенербахче» под руководством Тедеско выиграл первый трофей с 2023-го.

«Фенербахче» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско обыграл «Галатасарай » в финале Суперкубка Турции со счетом 2:0.

Полузащитник Маттео Гендузи забил победный гол в дебютной игре за стамбульский клуб. Француз перешел из «Лацио » на этой неделе.

Для «Фенербахче » это первый трофей с 2023 года – тогда выиграли Кубок Турции.

Также это второй трофей в тренерской карьере Тедеско. В 2022 году бельгиец брал Кубок Германии с «Лейпцигом».