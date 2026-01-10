«Ман Сити» – первый с 1986 года клуб высшей лиги Англии, забивший 10 голов в одном матче

Клуб высшей лиги Англии забил 10 голов в одном матче впервые с 1986 года.

«Манчестер Сити» повторил крупнейшую победу в Кубке Англии в своей истории.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Эксетер» со счетом 10:1 в 3-м раунде турнира. Это крупнейшая победа «горожан» в Кубке Англии с 1987 года – тогда они с таким же счетом обыграли «Хаддерсфилд». В 2019 году «Сити» победил «Бертон» со счетом 9:0 в другом соревновании – Кубке английской лиги.

«Манчестер Сити» стал первым клубом высшего дивизиона Англии, забившим 10 голов в одном матче, с сентября 1986 года – тогда «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом» в Кубке лиги (10:0).

Последней командой, забивавшей 10 или более мячей в матче Кубка Англии, был «Тоттенхэм» – он обыграл «Крю» со счетом 13:2 в феврале 1960 года.