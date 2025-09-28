🔥 Руни назвал игрока, который может превзойти Месси и Роналду. Фердинанд не согласен

Уэйн Руни считает, что есть футболист, способный конкурировать с достижениями Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Ламин Ямаль невероятен. Я видел его только один раз вживую. И думаю, что он – тот единственный парень, способный опередить Криштиану и Месси».

Рио Фердинанд удивился словам экс-партнера по «МЮ»: «Нет, я не согласен. Это очень сложная задача».

Руни объяснил: Он на много миль впереди Криштиану и Месси на данном этапе карьеры, гораздо выше их.

Это безумие представлять, что будет после Роналду и Месси. Как было и с Аланом Ширером. Что дальше? Он здесь. Люди приходят и растут. Это их время».

Согласны?