«Зенит» интересовался Таварешем, защитник «Лацио» отказался от перехода. Нуну интересен «Бешикташу» и «Аль-Иттихаду» (Николо Скира)
Нуну Тавареш отказался от перехода в «Зенит».
«Зенит» интересовался защитником «Лацио» Нуну Таварешем.
Сам португальский футболист отверг возможность перехода в петербургский клуб, сообщает инсайдер Николо Скира. Утверждается, что за подписание Тавареша борются «Бешикташ» и «Аль-Иттихад».
В текущем сезоне Серии А игрок провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Николо Скиры
