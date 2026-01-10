«Зенит» интересовался Таварешем, защитник «Лацио» отказался от перехода. Нуну интересен «Бешикташу» и «Аль-Иттихаду» (Николо Скира)

Нуну Тавареш отказался от перехода в «Зенит».

«Зенит » интересовался защитником «Лацио » Нуну Таварешем .

Сам португальский футболист отверг возможность перехода в петербургский клуб, сообщает инсайдер Николо Скира. Утверждается, что за подписание Тавареша борются «Бешикташ » и «Аль-Иттихад ».

В текущем сезоне Серии А игрок провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь .