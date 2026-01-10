Вингер «Крыльев» Раков: «Звонили из «Реала». Говорят, Винисиус устал, ему нужна замена»
Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков, права на которого принадлежат «Локомотиву», высказался о своем будущем.
– Пока вообще ничего не знаю по будущему. Моя задача – подготовиться, провести остаток сезона с «Крыльями» и показать хорошую игру. От этого уже будет зависеть мое будущее летом.
– Желание у вас какое?
– Расти, развиваться и прогрессировать. Стать лучшей версией себя. Есть желание уехать в мадридский «Реал» (улыбается).
– Считаете, реально туда попасть?
– Да мне уже звонили из «Реала». Хотят [пригласить]. Говорят, Винисиус подустал, нужна ему замена (смеется).
Не знаю. Хотелось бы в Европу, но сначала бы восстановиться и хорошо отыграть весну.
– Есть желание, чтобы Галактионов обратил на вас внимание, чтобы закрепиться в «Локомотиве»?
– Я думаю, он все видит. Если весной буду проявлять себя так же, то возвращение [в «Локомотив»] не заставит себя долго ждать. Так что посмотрим, – сказал Раков.