Вингер «Крыльев» Раков: «Звонили из «Реала». Говорят, Винисиус устал, ему нужна замена»

Раков: звонили из «Реала». Говорят, Винисиус устал, ему нужна замена.

Вингер «Крыльев Советов » Вадим Раков , права на которого принадлежат «Локомотиву », высказался о своем будущем.

– Пока вообще ничего не знаю по будущему. Моя задача – подготовиться, провести остаток сезона с «Крыльями» и показать хорошую игру. От этого уже будет зависеть мое будущее летом.

– Желание у вас какое?

– Расти, развиваться и прогрессировать. Стать лучшей версией себя. Есть желание уехать в мадридский «Реал» (улыбается).

– Считаете, реально туда попасть?

– Да мне уже звонили из «Реала». Хотят [пригласить]. Говорят, Винисиус подустал, нужна ему замена (смеется).

Не знаю. Хотелось бы в Европу, но сначала бы восстановиться и хорошо отыграть весну.

– Есть желание, чтобы Галактионов обратил на вас внимание, чтобы закрепиться в «Локомотиве»?

– Я думаю, он все видит. Если весной буду проявлять себя так же, то возвращение [в «Локомотив»] не заставит себя долго ждать. Так что посмотрим, – сказал Раков.