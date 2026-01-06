Талалаев о «Балтике»: «Отпустим не более одного игрока из каждой линии, иначе это дестабилизирует команду»

Талалаев о «Балтике»: отпустим не более одного игрока из каждой линии.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, сколько игроков клуб готов отпустить в зимнее трансферное окно.

«Я как тренер против продажи любого из своих игроков, потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья. Но есть игроки, которые это [переход на другой уровень] заслужили. Перед отпуском мы обсуждали с руководством, что если к игрокам придут с хорошим предложением, то мы, конечно, отпустим. Но не больше, чем один игрок из каждой линии. Потому что иначе это дестабилизирует команду», — сказал Талалаев.