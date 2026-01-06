Каррагер об отставках Аморима и Марески: «Спортивные директора — самые влиятельные люди в клубах. Если тренер критикует руководителей или дает загадочные комментарии, последствий не избежать»

Каррагер об отставках Аморима и Марески: спортивные директора — самые влиятельные люди в клубах.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что общего в отставках Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед» и Энцо Марески из «Челси ».

«Ситуация [с Аморимом] немного похожа на случай с Мареской, и сейчас мы видим в футболе, что спортивные директора — самые влиятельные люди в клубах. Если тренер выходит за рамки дозволенного, тем более публично, и критикует руководителей или людей, стоящих выше, последствий не избежать.

Поэтому я не удивлен, за исключением того, что это произошло так быстро, ведь сейчас не самое подходящее время для смены тренера, учитывая большое количество игр и плотный календарь.

Но я думаю, это просто показывает, куда сейчас движется футбол в лице спортивных директоров «Челси» и «Манчестер Юнайтед », и, вероятно, других клубов страны, и как они реагируют на тренера, критикующего клуб или дающего загадочные комментарии в СМИ», – сказал Каррагер.