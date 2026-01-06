Мостовой о Карседо: «Успехи на старте работы могут вернуть «Спартак» в гонку. Состав очень сильный, явно не соответствует занимаемым позициям»
Мостовой о Карседо: успехи на старте работы могут вернуть «Спартак» в гонку.
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы красно-белых при новом тренере Хуане Карседо.
После 18 туров московский клуб занимает в РПЛ 6-е место.
«Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть «Спартак» в гонку. Состав у клуба очень сильный, явно не соответствует занимаемым сейчас позициям. Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны и как будут настроены», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
