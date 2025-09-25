Матчи, которые изменили футбол: топ-10 «невероятных» игр

События в спорте имеют очень короткий срок жизни: главная новость сегодня уже завтра уступает место новым заголовкам. Но есть игры, которые оставляют отпечаток на десятилетия — и их вспоминают все, кому повезло быть свидетелями. Дальше мой топ таких игр.

10 место: Франция 3-3 Швейцария (пен. 4–5) - Евро-2020 1/8



Действующие чемпионы мира - Франция является сверхфаворитом и по составу, и по статусу.

По ходу матча Швейцарцы ведут 0:1 и… мажут пенальти. Франция за 20 минут переворачивает игру на 3:1 и кажется матч предрешен. Но в концовке невероятным образом Швейцария делает счет 3:3 и серия пенальти, где промахивается Мбаппе.

Швейцария доказывает своей игрой, что неуязвимых команд нет.

9 место: Рома 3-0 Барселона - ЛЧ 1/4, 10.04.2018



«Барса» Месси приезжает в Рим после победы 4:1. Плей-офф кажется формальностью.

Римляне включает высокий прессинг и идут ва-банк: Джеко, Де Росси (пен.), Манолас - 3:0. Общий счёт 4:4, дальше идет «Рома».

Невероятная история о том как тактика и план на матч может совершить невозможное!

8 место: Депортиво 4–0 Милан - ЛЧ 1/4 (ответ), 07.04.2004

Действующий чемпион «Милан» со звёздной обоймой против «Депора», уступившего 1:4 на «Сан-Сиро».

В первом тайме аутсайдер "разрывает" фаворита - к перерыву уже 3:0, затем четвёртый гвоздь. Переворот тотальный - 5:4 по сумме.

Этот матч надолго делает «Депор» именем нарицательным для «невозможного».

7 место: Манчестер Юнайтед 2-1 Бавария - финал ЛЧ, 26.05.1999

Силы равные, но «Бавария» ведёт с 6-й минуты и контролирует ход матча. У Юнайтед нет Скоулза и Кина.

Матч уже идет в концу и на 90+ минутах серия угловых, Шерингем сравнивает, Сульшер добивает. За 99 секунд мир переворачивается.

Юнайтед оформляет исторический требл. Появляется выражение «Fergie time».

6. Манчестер Сити 3-2 КПР - последний тур АПЛ, 13.05.2012

Сити нужен любой выигрыш для первого титула за 44 года; КПР борется за выживание и упирается.

На 90-й - 1:2. Джеко - 90+2, Агуэро - 90+4. Чемпионство последним ударом сезона.

Символ смены гегемонии в Англии. «Агуэррооо!»

5. Ливерпуль 4-0 Барселона - ЛЧ полуфинал (ответ), 07.05.2019



0:3 после «Камп Ноу», без Салаха и Фирмино шансов почти нет.

Ранний гол Ориги, дважды отмечается Вейналдум за 122 секунды, и быстрый угловой Арнольда - 4:0.

Матч удар для «Барсы» и начало долгой реконфигурации.

4. Барселона 6-1 ПСЖ - ЛЧ 1/8 (ответ), 08.03.2017

После 0:4 в Париже ПСЖ — явный фаворит на проход. «Барсе» нужно невозможное чтобы пройти дальше.

«Барса» выжимает три к 50-й, Кавани вроде хоронит надежду, но на 88–95-й Неймар творит дубль и ассист Роберто — 6:1.

Перепрошивка риска - «играй до 95+» теперь база.

3. Бразилия 1-7 Германия - ЧМ полуфинал, 08.07.2014



Хозяева без Неймара и Тиаго Силвы, но с силой дома; Германия - машина турнира. Все ждут упорную битву.

За полчаса 0:5 Бразилия ничего не может сделать на поле. Итог - национальная травма в прямом эфире.

Матч приводит к жесткому аудиту бразильской школы (позиционная дисциплина, роль «девятки»).

2. Ливерпуль 3-3 Милан (пен. 3-2) - финал ЛЧ, 25.05.2005 («Стамбул»)



«Милан» с россыпью звёзд — фаворит; 0:3 к перерыву подтверждает статус.

За шесть минут — Джеррард, Шмицер, Алонсо. В овертайме — чудеса Дудека, в серии — титул Ливерпуля.

Матч начинает возрождение клуба в Европе

1. Аргентина 3–3 Франция (пен. 4–2) — финал ЧМ, 18.12.2022

Последний шанс Месси на Кубок мира против действующих чемпионов с Мбаппе в пике.

2:0 Аргентины, «двойной удар» Мбаппе за 97 секунд - 2:2, обмен голами в экстра-тайме, серия пенальти - и коронация.

Закрытие «эпохи Месси» и закрепление дуэли Месси–Мбаппе как сюжетной оси поколения.