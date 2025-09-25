Матчи, которые изменили футбол: топ-10 «невероятных» игр
События в спорте имеют очень короткий срок жизни: главная новость сегодня уже завтра уступает место новым заголовкам. Но есть игры, которые оставляют отпечаток на десятилетия — и их вспоминают все, кому повезло быть свидетелями. Дальше мой топ таких игр.
10 место: Франция 3-3 Швейцария (пен. 4–5) - Евро-2020 1/8
Действующие чемпионы мира - Франция является сверхфаворитом и по составу, и по статусу.
По ходу матча Швейцарцы ведут 0:1 и… мажут пенальти. Франция за 20 минут переворачивает игру на 3:1 и кажется матч предрешен. Но в концовке невероятным образом Швейцария делает счет 3:3 и серия пенальти, где промахивается Мбаппе.
Швейцария доказывает своей игрой, что неуязвимых команд нет.
9 место: Рома 3-0 Барселона - ЛЧ 1/4, 10.04.2018
«Барса» Месси приезжает в Рим после победы 4:1. Плей-офф кажется формальностью.
Римляне включает высокий прессинг и идут ва-банк: Джеко, Де Росси (пен.), Манолас - 3:0. Общий счёт 4:4, дальше идет «Рома».
Невероятная история о том как тактика и план на матч может совершить невозможное!
8 место: Депортиво 4–0 Милан - ЛЧ 1/4 (ответ), 07.04.2004
Действующий чемпион «Милан» со звёздной обоймой против «Депора», уступившего 1:4 на «Сан-Сиро».
В первом тайме аутсайдер "разрывает" фаворита - к перерыву уже 3:0, затем четвёртый гвоздь. Переворот тотальный - 5:4 по сумме.
Этот матч надолго делает «Депор» именем нарицательным для «невозможного».
7 место: Манчестер Юнайтед 2-1 Бавария - финал ЛЧ, 26.05.1999
Силы равные, но «Бавария» ведёт с 6-й минуты и контролирует ход матча. У Юнайтед нет Скоулза и Кина.
Матч уже идет в концу и на 90+ минутах серия угловых, Шерингем сравнивает, Сульшер добивает. За 99 секунд мир переворачивается.
Юнайтед оформляет исторический требл. Появляется выражение «Fergie time».
6. Манчестер Сити 3-2 КПР - последний тур АПЛ, 13.05.2012
Сити нужен любой выигрыш для первого титула за 44 года; КПР борется за выживание и упирается.
На 90-й - 1:2. Джеко - 90+2, Агуэро - 90+4. Чемпионство последним ударом сезона.
Символ смены гегемонии в Англии. «Агуэррооо!»
5. Ливерпуль 4-0 Барселона - ЛЧ полуфинал (ответ), 07.05.2019
0:3 после «Камп Ноу», без Салаха и Фирмино шансов почти нет.
Ранний гол Ориги, дважды отмечается Вейналдум за 122 секунды, и быстрый угловой Арнольда - 4:0.
Матч удар для «Барсы» и начало долгой реконфигурации.
4. Барселона 6-1 ПСЖ - ЛЧ 1/8 (ответ), 08.03.2017
После 0:4 в Париже ПСЖ — явный фаворит на проход. «Барсе» нужно невозможное чтобы пройти дальше.
«Барса» выжимает три к 50-й, Кавани вроде хоронит надежду, но на 88–95-й Неймар творит дубль и ассист Роберто — 6:1.
Перепрошивка риска - «играй до 95+» теперь база.
3. Бразилия 1-7 Германия - ЧМ полуфинал, 08.07.2014
Хозяева без Неймара и Тиаго Силвы, но с силой дома; Германия - машина турнира. Все ждут упорную битву.
За полчаса 0:5 Бразилия ничего не может сделать на поле. Итог - национальная травма в прямом эфире.
Матч приводит к жесткому аудиту бразильской школы (позиционная дисциплина, роль «девятки»).
2. Ливерпуль 3-3 Милан (пен. 3-2) - финал ЛЧ, 25.05.2005 («Стамбул»)
«Милан» с россыпью звёзд — фаворит; 0:3 к перерыву подтверждает статус.
За шесть минут — Джеррард, Шмицер, Алонсо. В овертайме — чудеса Дудека, в серии — титул Ливерпуля.
Матч начинает возрождение клуба в Европе
1. Аргентина 3–3 Франция (пен. 4–2) — финал ЧМ, 18.12.2022
Последний шанс Месси на Кубок мира против действующих чемпионов с Мбаппе в пике.
2:0 Аргентины, «двойной удар» Мбаппе за 97 секунд - 2:2, обмен голами в экстра-тайме, серия пенальти - и коронация.
Закрытие «эпохи Месси» и закрепление дуэли Месси–Мбаппе как сюжетной оси поколения.