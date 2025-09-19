Совсем как папа: сын Роналду забил со штрафного за академию «Аль-Насра» ⚽

Яблоко от яблоньки недалеко падает: подтверждением правдивости этой поговорки служат успехи Криштиану Роналду-младшего на поле.

Сын легендарного португальца тренируется в академии «Аль-Насра», в прошлом году парень стал чемпионом страны в составе «Аль-Насра» U14 – в статусе капитана. В мае он дебютировал за сборную Португалии U15, сыграл во всех четырех матчах на турнире имени Влатко Марковича и в финале помог одолеть Хорватию, оформив дубль.

На днях Криштиану-младший снова впечатлил футбольных болельщиков, забил красивый гол со штрафного за академию «Аль-Насра».