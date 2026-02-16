Конте о 2:2 с «Ромой»: «Наполи» победил бы по очкам, будь это боксерский поединок. Зрелищный матч в английском стиле»

Антонио Конте высказался после матча «Наполи» против «Ромы» в Серии А.

Главный тренер «Наполи » Антонио Конте высказался о ничьей с «Ромой» (2:2) в 25-м туре Серии А.

«Отыграться дважды и удержать «Рому» – это уже само по себе серьезное достижение. Если бы это был боксерский поединок, уверен, мы бы победили по очкам. Получился зрелищный матч с высочайшей интенсивностью. Играть было непросто – обе команды прессинговали очень агрессивно.

Это была игра в английском стиле. Нам нужно продолжать в том же духе, понимая, что в ближайших 13 турах мы строим свое будущее. От того, как проведем этот отрезок, будет зависеть и наш следующий сезон, и то, в каком еврокубке мы сыграем.

Это будет непросто: наши конкуренты организованы, укомплектованы и обладают серьезными ресурсами. Но мы стараемся выходить за пределы собственных возможностей и двигаться вперед», – сказал Конте.