  Конте о 2:2 с «Ромой»: «Наполи» победил бы по очкам, будь это боксерский поединок. Зрелищный матч в английском стиле»
Конте о 2:2 с «Ромой»: «Наполи» победил бы по очкам, будь это боксерский поединок. Зрелищный матч в английском стиле»

Антонио Конте высказался после матча «Наполи» против «Ромы» в Серии А.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ничьей с «Ромой» (2:2) в 25-м туре Серии А.

«Отыграться дважды и удержать «Рому» – это уже само по себе серьезное достижение. Если бы это был боксерский поединок, уверен, мы бы победили по очкам. Получился зрелищный матч с высочайшей интенсивностью. Играть было непросто – обе команды прессинговали очень агрессивно.

Это была игра в английском стиле. Нам нужно продолжать в том же духе, понимая, что в ближайших 13 турах мы строим свое будущее. От того, как проведем этот отрезок, будет зависеть и наш следующий сезон, и то, в каком еврокубке мы сыграем.

Это будет непросто: наши конкуренты организованы, укомплектованы и обладают серьезными ресурсами. Но мы стараемся выходить за пределы собственных возможностей и двигаться вперед», – сказал Конте. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
Антонио давно английский футбол не смотрел. Там нынче главная цель у половины команд - это заработать стандарт поближе к воротам.
Ответ s.borodin3221
Антонио давно английский футбол не смотрел. Там нынче главная цель у половины команд - это заработать стандарт поближе к воротам.
Вернулись к заводским настройкам, скоро и скоростные вингеры вернутся в моду ))
Ответ Скользкий Джими
Вернулись к заводским настройкам, скоро и скоростные вингеры вернутся в моду ))
Так они уже :) Доку, Семеньо, Нету и т.д.
Антоша, ну таки всё чуть-чуть хорошо или более-менее удовлетворительно. Всё, кроме Хейлунна. На это пятно на поле уже больно смотреть, глаза режет. И это уже давно. Когда он в стартовом, то ощущение, что играем вдевятером, ибо когда одного игрока нет на поле, то команда перестраивается и перестаёт его искать пасами-передачами. А здесь всё идёт на пользу лишь сопернику. Ещё немного и начнётся ностальгия по временам великого Лукки и плач по форварду, которого мы потеряли. Но если надо, то верю, что потом он, Хейлунн, раскроется и выдаст класс. Если нужно, то конечно.
Тошнота сартровская, при всей огромной любви к итальянскому футболу
Сказочный...
