«Интер» опережает «Милан» на 8 очков после 25-го тура при игре в запасе у «россонери». «Наполи» отстает на 11 очков, «Рома» – на 14, «Ювентус» – на 16
«Интер» опережает «Милан» на 8 очков в Серии А.
«Интер» сохранил отрыв в таблице по итогам 25-го тура Серии А.
«Нерадзурри» лидируют в таблице, набрав 61 очко после победы над «Ювентусом» в субботу (3:2). У «Милана» 53 очка при игре в запасе – в среду «россонери» сыграют с «Комо».
«Наполи», сыгравший вничью с «Ромой» (2:2), занимает третью строчку, набрав 50 очков, римляне с 47 очками идут 4-ми. Пятое место занимает «Ювентус» (46 очков), далее следуют «Аталанта» (42) и «Комо» (41).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да, пока стабильности нет, но прилет.
Мне кажется, зарождается новая большая команда.
Успехов!