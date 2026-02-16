«Интер» опережает «Милан» на 8 очков после 25-го тура при игре в запасе у «россонери». «Наполи» отстает на 11 очков, «Рома» – на 14, «Ювентус» – на 16

«Интер» опережает «Милан» на 8 очков в Серии А.

«Интер » сохранил отрыв в таблице по итогам 25-го тура Серии А.

«Нерадзурри» лидируют в таблице, набрав 61 очко после победы над «Ювентусом » в субботу (3:2). У «Милана » 53 очка при игре в запасе – в среду «россонери» сыграют с «Комо».

«Наполи », сыгравший вничью с «Ромой» (2:2), занимает третью строчку, набрав 50 очков, римляне с 47 очками идут 4-ми. Пятое место занимает «Ювентус» (46 очков), далее следуют «Аталанта » (42) и «Комо» (41).