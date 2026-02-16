«Интер» опережает «Милан» на 8 очков после 25-го тура при игре в запасе у «россонери». «Наполи» отстает на 11 очков, «Рома» – на 14, «Ювентус» – на 16

  • Спортс
«Интер» опережает «Милан» на 8 очков в Серии А.

«Интер» сохранил отрыв в таблице по итогам 25-го тура Серии А.

«Нерадзурри» лидируют в таблице, набрав 61 очко после победы над «Ювентусом» в субботу (3:2). У «Милана» 53 очка при игре в запасе – в среду «россонери» сыграют с «Комо».

«Наполи», сыгравший вничью с «Ромой» (2:2), занимает третью строчку, набрав 50 очков, римляне с 47 очками идут 4-ми. Пятое место занимает «Ювентус» (46 очков), далее следуют «Аталанта» (42) и «Комо» (41).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
По игре очень сильно прибавляет Ювентус.
Да, пока стабильности нет, но прилет.
Мне кажется, зарождается новая большая команда.
Успехов!
Ответ Busk
По игре очень сильно прибавляет Ювентус. Да, пока стабильности нет, но прилет. Мне кажется, зарождается новая большая команда. Успехов!
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Калашников
Комментарий скрыт
Сразу в черный список.
Милан на последних волевых борьбу навязывает, красавчики)
Ответ Joey Ramone
Милан на последних волевых борьбу навязывает, красавчики)
Классический Аллегри) Команда может быть еще в полтора раза сильнее, а играть все равно будет на инфаркте болельщиков и будто из последних сил
Ответ Joey Ramone
Милан на последних волевых борьбу навязывает, красавчики)
Да, матчи против Комо и дерби решающие, хотя при победе Комо и там уже все будет ясно почти. У Интера самый опытный сыгранный и сильный состав в Италии
Математика вышла из чата...
Все решится в дерби Интер - Милан. Если Интер выигрывает или ничья, то свое уже не упустит
Ответ Валера Васин
Все решится в дерби Интер - Милан. Если Интер выигрывает или ничья, то свое уже не упустит
Да ключевой матч. Но у Милана впереди еще Комо. Вот там будет тяжело, в первом матче возили знатно, но гений Рабьо и стена Майка помогли. Сеск наверняка этот матч сильно ждет. Так что если там проиграют и Интер выиграет то все Дерби мало что поменяет
Ответ Валера Васин
Все решится в дерби Интер - Милан. Если Интер выигрывает или ничья, то свое уже не упустит
вся футбольная общественность будет за Милан
