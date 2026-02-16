«Лион» выиграл 13 матчей подряд – сегодня 2:0 с «Ниццей»

«Лион» выиграл 13 матчей подряд.

Команда Паулу Фонсеки обыграла «Ниццу» (2:0) в 22-м туре Лиги 1.

С 45 очками «Лион» занимает третье место в турнирной таблице французского первенства. Отставание от «ПСЖ» – 6 очков, от «Ланса» – 7.

22 февраля «Лион» сыграет со «Страсбуром» в гостях в рамках чемпионата Франции.