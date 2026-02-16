16

«Лион» выиграл 13 матчей подряд – сегодня 2:0 с «Ниццей»

«Лион» выиграл 13 матчей подряд.

«Лион» одержал 13 побед подряд во всех турнирах. 

Команда Паулу Фонсеки обыграла «Ниццу» (2:0) в 22-м туре Лиги 1. 

С 45 очками «Лион» занимает третье место в турнирной таблице французского первенства. Отставание от «ПСЖ» – 6 очков, от «Ланса» – 7.

22 февраля «Лион» сыграет со «Страсбуром» в гостях в рамках чемпионата Франции. 

16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Фонсека то и не физрук
Ответ n2yk5swygh
А Фонсека то и не физрук
Но и не топ тренер) ведь топ тренеры какк правило стабильно выигрывают титулы. Посмотри что получится у Фонсеки
Ответ n2yk5swygh
А Фонсека то и не физрук
Только дураки называли его физруком. Мне жаль, что ему не дали работать в Милане.
Дальше три очень сложных матча
До повторения рекорды остался один матч
Ответ Saddam Huseyn
Дальше три очень сложных матча До повторения рекорды остался один матч
Третий матч будто с Париж Фк а не с ПСЖ. А так удачи Лиону
Ответ yumurta
Третий матч будто с Париж Фк а не с ПСЖ. А так удачи Лиону
Третий матч на кубок с Лансом
А ведь это с составом,собранным за 3 копейки.Ну что ж за этот сезон Фонсеке пока просто браво!!
Ответ Отчим Стифлера
А ведь это с составом,собранным за 3 копейки.Ну что ж за этот сезон Фонсеке пока просто браво!!
фотка была кстати где фаны написали на баннере браво фонсека. в трансляцию это попало
Драконы блин просто!
Даже статья на главной помешать не смогла
Смогли выиграть даже после хвалебной статьи от спортса. Вот это достижение.
Осталось обыграть двух лидеров.
Эдрику "золотую бутсу"
Лион красавчики после преодоления трудностей наступает белая полоса, буду рад если они или Ланс станут чемпионами
