Комбинированные составы «Ливерпуля» и «Атлетико». Вспомнили лучших сейчас и в истории

Встреча «Ливерпуля» и «Атлетико» – одна из центральных игр первого тура лигового этапа нового сезона ЛЧ. Последний раз команды сразились в 2021-м на групповом этапе главного еврокубка, тогда мерсисайдцы оказались сильнее – 5:2 по сумме двух встреч.

В преддверии грядущего матча портал Score90 составил комбинированный состав из лучших футболистов обеих команд.

У мерсисайдцев численное преимущество: Александер Исак, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Флориан Виртц, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Доминик Собослаи и Алиссон. «Матрасников» скромно представляют Хулиан Альварес и Робен Ле Норман.

Комбинированный состав нынешних игроков «Ливерпуля» и «Атлетико»

Score90 взглянул на противостоянии с исторической перспективы и вспомнил лучших футболистов, выступавших за мерсисайдцев и испанцев в XXI веке. 

Тут у «матрасников» представительство немного внушительнее: Антуан Гризманн, Коке, Филипе Луис и Диего Годин. От «красных» игроков все равно больше: Луис Суарес, Мохамед Салах, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд и Алиссон.

Комбинированный состав лучших игроков в истории «Ливерпуля» и «Атлетико» в XXI веке

А Нандо Торреса, видимо, поделить не смогли.

Как вам составы? Внесли бы изменения?

