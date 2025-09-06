🎥 Тысяча и одно «да» от Майкла Олисе. Вингер вновь выдал блестящее интервью 😁

Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла Украину в рамках отбора на ЧМ-2026, благодаря голам Майкла Олисе и Килиана Мбаппе.

Вингер «Баварии» известен своей немногословностью , на вопросы он почти всегда отвечает односложно. При этом Майкл всегда говорит прямо, летом даже не стал пытаться изобразить сожаление после победы 10:0.

Слов в лексиконе Майкла становится еще меньше, когда ему приходится говорить на французском – игроку привычнее изъясняться на английском.

После победы над Украиной французский журналист привычно пытался разговорить Олисе. Конечно, у него ничего не получилось! Вингер отвечал, повторяя вопросы корреспондента и добавляя к ним «да».

Просто Майкл разговаривает на языке футбола. По подсчетам портала WhoScored, в новом сезоне вингер «Баварии» создал 32 голевых мо мента – больше всех среди игроков из топ-5 лиг Европы.

За четыре матча на старте сезона Олисе забил пять голов за клуб и сборную. Его оценка опустилась ниже восьмерки только в кубковом матче с «Веэном», против которого мюнхенцы страдали всем составом.

Пусть продолжает играть в футбол и дарить нам такие интервью.