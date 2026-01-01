  • Спортс
Черданцев о Соболеве: «Семак уже выстраивает игру с пониманием, что он не игрок основы. От Александра ждали большего, конечно»

Георгий Черданцев: от Соболева в «Зените» ждали большего.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев предположил, что Сергей Семак не считает Александра Соболева игроком основного состава «Зенита».

– Один из самых обсуждаемых игроков «Зенита» – Соболев. Сейчас он показывает свой максимум?

– Трудно сказать. «Зенит» играет иначе, чем «Спартак», у Соболева другая роль. Несмотря на то, что прошло достаточно много времени с момента трансфера, он свою роль пока не до конца понимает. Может, он об этом не говорит вслух, но каждый футболист по‑разному реагирует на конкуренцию. Кому‑то она идет на пользу, кому‑то во вред. Когда человек не знает, играет он на следующей неделе или нет, это может доставлять дискомфорт.

Ждали большего от него, конечно. Мне кажется, что Семак уже выстраивает игру с понимаем того, что Соболев – не игрок основного состава. Луис Энрике чаще используется как центральный нападающий. В очень плотном календаре эти перемены позиций были без длительной подготовки. Но Луис Энрике – игрок сборной Бразилии, о нем комплиментарно высказывался Карло Анчелотти. Его мотивация понятна, он хочет попытаться и на чемпионат мира попасть. Энрике, в отличие от Соболева, по‑любому будет играть, – сказал Черданцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
