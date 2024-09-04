🎥 Олисе вновь блеснул на пресс-конференции! Не понял половину вопросов, назвал Анри «хорошим мужиком»

Майкл Олисе очаровал фанатов «Баварии» в первый день на Зебенер Штрассе. Вингер совершенно не умеет общаться с журналистами, это стало очевидно, еще когда он играл в Англии. Первая пресс-конференция француза в «Баварии» длилась меньше пяти минут! На все вопросы Майкл отвечал односложно и выглядел при этом максимально неловко.

После классной игры на Олимпиаде Олисе получил вызов в основу сборной Франции на матчи Лиги наций. Пресс-служба «синих» сразу взялась за новичка. К немногословности вингера добавилась еще одна сложность: французский не его родной язык. Майкл родился и вырос в Великобритании, поэтому игроку привычнее изъясняться на английском.

Ничего не поделаешь, Олисе пришлось говорить с журналистами на французском. Надо сказать, получилось у него неплохо:

«Конечно, я очень рад быть здесь, я впервые в составе основной сборной. Это приятно. Надеюсь, что это начало чего-то особенного. Разумеется, эмоций много, я ведь мечтал об этом с детства».

Немного сложнее Майклу пришлось на пресс-конференции. В этот раз отстреляться за пять минут у него не получилось, пришлось объяснять, почему он решил играть за «синих»:

«Моя мама родом из Франции, я часто приезжал сюда в детстве. Всегда чувствовал связь с Францией, поэтому решил играть за сборную Франции. Любимые игроки? Зидан и Тити [Анри]. У Франции много качественных игроков, но эти двое мне нравятся особенно».

Майкла попросили рассказать о тренерских качествах Анри. Парень дал Тьерри блестящую характеристику:

«Анри – великий игрок, это всем известно. На Олимпиаде он сделал много хорошего для сборной. Я часто с ним говорил, он хороший парень, хороший мужик. Он многому меня научил на поле. Сейчас я горд быть с основой сборной. Ну вот, это все».

А вот свои качества, недостатки и характер Олисе описать не смог. Вопрос журналиста получился длиннее ответа игрока:

«Да обычный, я обычный человек».

Некоторые вопросы журналистов Майкл просто не понял. На помощь приходили сидящие рядом Лоик Баде и Ману Коне. Жутко неловко, но как Олисе старается!

Пусть за Майкла говорит его футбол. А уроки красноречия он может взять у товарища по сборной и клубу – Дайо Упамекано. Защитнику удалось справиться с заиканием с помощью оперного певца.

Как вам немногословный Олисе?