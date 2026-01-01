  • Спортс
  • Кирилл Комбаров о Майами: «Бомжей не больше, чем в Москве. По инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок»
Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров сравнил жизнь в Майами и Москве. 

– К чему не привыкли до сих пор? Часто показывают, что бомжи на каждом углу спят.

– Бомжей на улице практически нет, в Майами их не больше, чем в Москве.

Алексей Миранчук рассказывал, что нашел блюдо, напоминающее ему о русской кухне, но домашнюю еду это не заменило. У вас как?

– Нет никаких сложностей, потому что здесь очень много русских магазинов, которые продают все те же самые продукты, что и у нас в Москве. Мы в основном кушаем дома, жена готовит обычную еду. Иногда ходим в рестораны, но это не то. По сравнению с Москвой сервис здесь в принципе отсутствует, больше заточено на поток: пришел, поел, ушел. Поэтому владельцы сильно не заморачиваются над сервисом.

– Совсем все плохо?

– Почему же? Есть и хорошие рестораны, но если в Майами условно на квадратный километр он один, то в Москве их будет 15, и в каждом ты можешь вкусно поесть.

– По качеству жизни сравните Москву и Майами.

– Примерно одинаково, но по инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок (смеется).

– Иностранцы приезжают и говорят: Москва – один из самых красивых городов мира, технически развитый и современный. При этом такое мнение у россиян встречается куда реже. Не ценим свое?

– Так считают только те люди, которые мало путешествуют, мало что видят. Не берем заграницу, даже чтобы понять, как живут в центральной России, нужно поехать туда, пообщаться с местными жителями и уже формировать свое мнение исходя из увиденного собственными глазами. Если же слушать кого-то или смотреть телевизор, объективной оценки не будет, – сказал Комбаров. 

Кирилл Комбаров переехал в США: «Изначально поехали на лето, сняли дом. Все понравилось – климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в 5 минутах на машине. Решили пока остаться»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
